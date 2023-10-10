«Нужно все взвесить»: в СФ высказались о словах Володина про релокантов Сенатор Ковитиди: для недопуска релокантов в РФ нужная нормативно-правовая база

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Прежде чем предпринимать меры о недопуске релокантов в Россию, нужно все взвесить и принять необходимую нормативно-правовую базу, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, необходимо понимать, на основе каких шагов будут приняты подобные решения.

Есть моральный аспект, когда общество не принимает тех, кто высказывался против защиты Отечества и проведения специальной военной операции. Есть еще правовой аспект. Прежде чем предпринимать такие шаги, мы должны понимать, на основании чего мы будем делать это. Нам нужна нормативно-правовая база, чтобы мы не нарушали Конституцию РФ. Нужно все взвесить, продумать и предпринять меры для надлежащего правового обеспечения этих шагов, — сказала Ковитиди.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживающие Украину релоканты не нужны России. По его словам, россиянам следует быть честными перед участниками СВО, «погибающими за свою страну и за безопасность граждан». Поддержавшим ВСУ эмигрантам, решившим вернуться, он пригрозил Магаданом.

По мнению Володина, депутатам Госдумы следует активнее выражать свою гражданскую позицию. В частности, он советует им высказываться по острым темам, интересующим общество, в том числе и по вопросу о возвращении релокантов.