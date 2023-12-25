Нужно ли ВС РФ уничтожать мосты на Украине? Аргументы за и против Коц похвалил сноубордиста Уайлда за отказ участвовать на Олимпиаде без РФ

Фото: РИА Новости

Удары ВС РФ по мостам на Украине, патриотизм сноубордиста Вика Уайлда, проблемы украинцев в Европе, причины возможного поражения ВСУ в конфликте с Россией — российские военкоры 25 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости, связанные с ходом СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» объяснила, нужно ли ВС РФ уничтожать мосты на Украине

«Каковы аргументы за? Сторонники нанесения ударов по мостам аргументируют свою позицию тем, что в случае разрушения значительной части мостов через Днепр ВС РФ удастся изолировать театр военных действий на левобережье. Действительно, в случае разрушения или хотя бы серьезного повреждения конструкции пропускная способность моста значительно падает, что ограничивает возможности переброски военных грузов, перевозки живой силы и сырья, от которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. При этом ремонт моста под угрозой повторных ударов — рискованное мероприятие, поэтому сроки восстановления, учитывая техническую сложность задач, были бы неясны. Также сторонники уничтожения мостов утверждают, что использование паромных и понтонных переправ не способно компенсировать использование капитальных сооружений», — отметил источник.

По словам авторов канала, противники ударов по мостам в свою очередь отмечают, что на текущем этапе, когда военная логистика ВСУ относительно отлажена и осуществляется более или менее централизованно, бессмысленно нарушать существующие маршруты.

Фото: МО Украины

«Иначе говоря, с помощью мостов ВСУ перебрасывают вооружение и технику с правого на левый берег в заранее известные точки, где оружие уничтожается либо при перегрузке на узловых станциях, либо в местах концентрации, либо в непосредственной близости от линии фронта. Такой подход позволяет сосредоточиться на выполнении текущих боевых задач и одновременно уничтожать запасы противника, когда этого требует ситуация. И все это без привлечения дополнительных сил авиации, флота и ракетных войск. В то же время это не значит, что удары не наносятся вообще. Вывод из строя мостов может привести к тому, что привычное и поставленное под наблюдение логистическое плечо изменится и всю цепочку поставок придется отслеживать / ставить на контроль заново. Критики идеи ударов по мостам считают, что этот процесс с высокой долей вероятности нецелесообразен в текущих условиях и приведет к дополнительным трудностям, займет какое-то количество времени, которое полезнее будет потратить на другие задачи», — подчеркнула «Военная хроника».

Авторы канала сделали вывод, что отсутствие ударов по мостам в данный момент совсем не означает, что такая задача не появится в будущем.

«Однако стоит помнить, что удары по значительной части мостов, в том числе на западе и юге Украины, потребуют задействования приличного количества сил и средств и, скорее всего, будут сопровождаться выделением дополнительных ресурсов, что в текущей ситуации выглядит нерационально. Вполне возможно, что уничтожение мостов потребуется в будущем, однако в данный момент такая необходимость, судя по всему, отсутствует», — добавил источник.

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«Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд заявил, что не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию. „Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане“, — сказал Уайлд. До сезона-2011/2012 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе», — написал военкор.

Фото: Milos Vujinovic/Keystone Press Agency/Global Look Press Вик Уайлд

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«Украинцам мужского пола за границей, которые не стали на военный учет, могут ограничить оказание консульских и банковских услуг. Мужчины, не ставшие вовремя на учет, не смогут ни перевыпустить карту, ни получить зачисленные им деньги, ни сделать перевод. Я же говорил, что европейцы все сделают для ухудшения условий жизни для украинцев, проживающих на их территории. Задача — вернуть украинских мужчин назад, а там уже военкомы их отправят на убой», — отметил военкор.

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«На Украине ищут причины возможного поражения. И это актуально. Я бы назвал эту войну „Пятьдесят восемь стран против одной России“. Такая, казалось бы, удачная для Запада диспозиция и такой неприятный для врага этап развития ситуации. Ну и в чем некоторые украинские аналитики видят свой прокол? В отходе от истории. Бандера и Шухевич не смогли заменить Жукова, Василевского, Рокоссовского, Ватутина... „Война за Украину“ зеленых братьев прошлого века не смогла воодушевить народ Украины на войну с современной Россией. Они отвергли свою историю, в ответ история пришла Украину съесть», — подчеркнул военкор.

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