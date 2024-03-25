Нужно ли расстрелять террористов, напавших на «Крокус»?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о прекращении введенного при Борисе Ельцине моратория на применение смертной казни давно будоражит наше общество. Подчеркнем: смертная казнь как юридический институт не отменена. Но существует мораторий на исполнение таких приговоров. Впрочем, с начала 90-х смертные приговоры прекратили выносить, сведя все к пожизненному заключению. И когда потенциальные «смертники», отсидев по 25 лет, стали подавать на УДО, в нашем обществе дискуссия о возвращении к смертной казни вновь вспыхнула с особой яростью. И, конечно, трагедия в «Крокус Сити Холле» — это для многих железобетонный аргумент «за», кроющий все либеральные стенания на этот счет.

Очень хотелось в Европу

Наш мораторий был условием вступления России в европейские институты типа Совета Европы, где нашу страну постоянно воспитывали, не забывая требовать неукоснительного внесения немалого взноса. Теперь, когда Россия постепенно выходит из многих соглашений, встает ребром и вопрос о моратории на смертную казнь.

Аргументы противников смертной казни хорошо известны. Ссылаются обычно на судейские ошибки, на абстрактный гуманизм с высшей ценностью человеческой жизни, которую никто не в праве отнимать, и на то, что в странах, практикующих смертную казнь, уровень преступности высок. И даже на то, что пожизненная отсидка для преступника куда более изощренное наказание, чем расстрел.

В последнее время стали намекать на то, что навязывание обсуждения такого вопроса уводит общество от решения по-настоящему насущных проблем. Словно нет более насущной, чем безопасность. Тем более что, как мы видим, некоторые осужденные на пожизненное надеются на освобождение по истечении 25 лет.

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Сотрудники ОМОН у здания Басманного суда

Смерть за терроризм и педофилию

Смертную казнь у нас давно предлагают вводить за терроризм и педофилию. В ряде стран, как известно, головы можно лишиться и за попытку провоза крупной партии наркотиков. В первом случае нам иногда объясняют, что угроза расстрела не оставит кровавым убийцам выбора и они пойдут до конца, множа число жертв. Однако если речь идет о классических террористах с поясами шахидов, то им любой приговор без разницы.

А вот в других случаях угроза расстрела может как раз удержать от преступления безыдейных убийц типа задержанных в пятницу. Мы же помним, как участница подготовки нападения на театральный центр на «Дубровке» рассказывала, что террористы собирались в Москву как на праздник, предвкушая очередную уступку властей и триумфальное возвращение. Однако их уничтожение произвело эффект такого шока, что ничего подобного долго в Москве не было.

Допрос с пристрастием

Уже раздались голоса, что с задержанными террористами очень уж негуманно обошлись. Надо было, мол, чаю предложить, беседу о дружбе народов провести. Между тем допрос в полевых условиях при задержании, как расскажет любой разведчик, без излишних условностей дает максимальный эффект.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Но вопрос в другом — зачем жесткие кадры слили в интернет? Логичный ответ: чтобы немного успокоить взбудораженную общественность, опасающуюся, что кровавые убийцы не получат адекватного наказания. А так видно, что террористы страдают с самого начала. И это также урок желающим по легкому заработать на крови.

Элита испугалась?

Есть не слишком обоснованное предположение, что против отмены моратория на смертную казнь выступает в первую очередь часть нашей элиты, помятую о том, кто становился первыми жертвами репрессий в 30-х годах. Но не зря президент говорит о необходимой смене нынешней элиты на тех, кто преданность стране доказал служением, а не карманы набивал.

Новые люди принесут свежий взгляд на многие вопросы. В том числе и на проблему отмены моратория на смертную казнь. Притом что, конечно, казнь не панацея от преступности. Но фактор, сдерживающий излишне горячие головы.

Читайте также:

Раскрыты детали визита террористов в «Крокус» за две недели до трагедии

Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе»

«Артисты с большой буквы»: продюсер оценил песню SHAMAN о жертвах теракта