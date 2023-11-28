Нужно ли идти на корпоратив: как не испортить себе карьеру

Фото: Paramount Pictures

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Каждый пятый сотрудник в России не планирует идти на новогодний корпоратив, заявили в Русской Школе Управления, ссылаясь на данные своего исследования. Почему в случае пропуска мероприятия можно остаться без повышения, премии, 13-й зарплаты и лояльности руководства?

19% опрошенных не планируют идти на корпоратив, потому что не хотят тратить свободное время или не желают общаться с коллегами и начальством в неформальной обстановке. Но сотрудники, отказавшиеся от посещения новогоднего мероприятия, совершают критическую ошибку, которая может поставить крест на их карьере. Как минимум в той компании, в которой они сейчас работают.

Корпоратив — это не только про еду и напитки

Многие россияне воспринимают новогоднее мероприятие как развлечение, на котором можно вкусно поесть и весело отдохнуть за счет компании. Но еда и напитки — не главная цель корпоратива, а всего лишь сопутствующие атрибуты. Основная задача новогоднего мероприятия — тимбилдинг. Во время него сотрудники и начальство должны пообщаться друг с другом, притереться и раскрыться с новой стороны. Не только как квалифицированные кадры, но и как личности. По итогам корпоратива коллектив должен сплотиться, чтобы работать еще лучше.

Фото: Paramount Pictures Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Во время новогоднего мероприятия начальство наблюдает за подчиненными и выбирает, на развитие чьей карьеры сделать ставку в будущем. Босс внимательно следит за тем, кто что пьет, как ест, о чем говорит. Поэтому на таких неформальных мероприятиях можно заявить о себе начальству в положительном ключе. Наладить контакт с боссом, вызвать симпатию и сформировать лояльность.

Некоторым сотрудникам на корпоративе даже удается «развести» начальника на повышение, премию и 13-ю зарплату. Или как минимум наладить дружеские отношения, что в будущем поможет достичь успехов в карьере. Поэтому на новогоднее мероприятие нельзя жалеть свое свободное время, ведь в будущем поход на корпоратив окупится стократно.

Но это правило работает и в обратную сторону. Если все сотрудники фирмы придут на новогодний корпоратив, а один человек из коллектива его проигнорирует, это заметят все, в том числе и начальник. Впечатление о таком работнике сразу испортится. Более того, тут даже может сработать закономерность: «не пойдешь на корпоратив — останешься без повышения / премии / 13-й зарплаты». Ведь пока проигнорировавший мероприятие сотрудник будет прохлаждаться дома, его конкурент из того же отдела наладит контакт с боссом и заберет все «плюшки» от похода на корпоратив себе.

Важные вопросы решаются только на неформальных мероприятиях

В России, да и во многих других странах мира, система работы большинства компаний и госструктур устроена так, что важные вопросы всегда решаются в неформальной обстановке. Чтобы договориться о чем-либо, иногда совсем необязательно надевать костюмы и проводить в переговорной комнате десятки часов. Можно условно пригласить партнера в баню и там решить вопрос.

Фото: Paramount Pictures Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Так и с корпоративами. Если сотрудник хочет добиться успеха, нужно выстраивать отношения с боссом там. Без неформальных мероприятий добиться успехов в карьере почти невозможно. Даже самый продуктивный работник проиграет в битве за новую должность менее квалифицированному сотруднику, если тот умеет налаживать контакт с боссом.

К тому же на новогодних мероприятиях можно сдружиться с коллективом. Во время неформального общения работники сглаживают углы и решают конфликты, которые возникали во время рабочего процесса. Сотрудников, которые всегда посещают корпоративы и другие подобные мероприятия, больше любят и уважают коллеги. Поэтому пропускать новогодний сбор с коллегами нельзя.

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