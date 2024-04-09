«Нужно было отменять»: космонавт Борисенко о срыве пуска «Ангары» Космонавт Борисенко заявил о серьезных причинах для отмены пуска «Ангары»

Фото: Роскосмос

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» мог быть отменен из-за сбоя датчиковой аппаратуры, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. По его словам, в данном случае отмена пуска была оправданной.

Со стороны сложно оценить, насколько может быть серьезной ситуация. Нужно понимать, все ли шло хорошо, и был ли это сбой датчиковой аппаратуры. На этот вопрос смогут ответить только специалисты. Понятно, что это весомое замечание, при котором старт нужно отменять, это и произошло, — отметил он.

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 9 апреля по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Этот пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

Как заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, причиной отмены старта «Ангары» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска состоится 10 апреля.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин объяснил, что новая российская ракета «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие разработки. Летает «Ангара» на «традиционном топливе» и предназначена для запуска в космос людей и грузов.