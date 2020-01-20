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Бывший директор «Вымпелкома» по внешним коммуникациям Елена Прохорова стала новым пресс-секретарём Роскомнадзора вместо Вадима Ампелонского. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщили представители ведомства.

Прохорова на новой должности будет не только исполнять функции пресс-секретаря Службы, но и курировать направление связей с общественностью. Её основной задачей станет полное и объективное обеспечение информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности.

Также Прохорова станет обеспечивать дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы Службы, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Исходя из имеющихся сведений, глава ведомства Александр Жаров останется на своём посту.

Ранее NEWS.ru писал, что новым министром экономического развития РФ может стать Леонид Осипов, в настоящий момент занимающий пост замглавы экспертного управления при президенте России.