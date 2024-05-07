Новый страх ВСУ: огнеметная система ТОС-3 «Дракон»

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Российская армия обзавелась новой тяжелой огнеметной системой ТОС-3 «Дракон», что, по мнению немецкого издания Die Welt, выводит конфликт на «новый уровень жестокости». Что же за «Дракон» такой появился у ВС РФ и почему Киев его так боится?

ВСУ радоваться нечему

Появление у армии России новой огнеметной системы — плохая новость для ВСУ. Можно даже сказать, что очень плохая. Главным образом потому, что, в отличие от предыдущих тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2, «Дракон» способен доставать противника на дальности 15 километров и накрывать площадь в 6 гектаров. И это несмотря на то, что, в отличие от ТОС-1, новая система имеет всего 15 направляющих.

Это означает, что монтируемая на танковом шасси система ТОС-3 будет иметь меньший вес, соответственно, повысится маневренность, меньше времени будет уходить на перезарядку. А маневренность и время в СВО ценятся на вес золота.

Лучше с каждым разом

Еще со времен Афганской войны, где впервые были применены ТОС-1 «Буратино», было ясно, что тяжелая огнеметная система с тридцатью направляющими не обладает удовлетворительной маневренностью и на ее приведение в боевую готовность требуется много времени. Эту проблему пытались решать долгие годы, благодаря чему появились системы ТОС-1А «Солнцепек» с 24 направляющими, а систему ТОС-2 «Тосочка» вообще оснастили всего 18 направляющими и поставили на колесное шасси 6 х 6.

Работа по улучшению характеристик тяжелых огнеметных систем включала в себя также создание новых боеприпасов. Дальность стрельбы которых возросла с 3 километров у ТОС-1 до 10 километров у ТОС-2. Но и этого по нынешним меркам уже недостаточно. Поэтому новая ракета ТБС-М3 имеет дальность стрельбы 15 километров. То есть ТОС-3 сравнялся с артиллерийскими системами, например с гаубицей Д-30.

Только в отличие от 122 мм снаряда гаубицы, на голову противника прилетают ракеты с термобарической боевой частью, при взрыве которых создается летальный перепад давления и огненный шар температурой 4000 градусов. Если от снаряда или авиабомбы можно укрыться в бункере или блиндаже, то аэрозольная смесь термобарической боеголовки способна проникнуть в любую щель, и спастись от огненного дыхания «Дракона» практически невозможно. Неслучайно тяжелые огнеметные системы считаются одним из самых эффективных видов оружия в мире.

Фото: МО РФ ТОС-2

Дистанция удара

Разумеется, эти системы являются приоритетными целями, и за ними ведется настоящая охота. Но если раньше из-за небольшой дальности стрельбы ТОС-1 поражались противотанковыми ракетами и дронами, то ТОС-3 может работать с относительно безопасной для себя дистанции.

Противотанковые комплексы могут стрелять максимум на десяток километров, да и то с ударных вертолетов, которые на Украине практически закончились. Такую же дальность полета имеют FPV-дроны, так что единственной угрозой для ТОС-3 является дальнобойная артиллерия.

Но для поражения «Дракона» сначала надо его обнаружить. А сделать это будет непросто, ведь ТОС-3 в состоянии отстрелять весь пакет из 15 ракет за несколько секунд и тут же покинуть огневую позицию. В зоне проведения СВО давно действует незыблемое правило: чем меньше ты стоишь на одном месте, тем дольше ты живешь.

Марка бетона значения не имеет

В настоящее время Украина закапывает в землю колоссальные средства, возводя многокилометровые линии укреплений. Бетона и стальной арматуры на эти укрепления не жалеют. Но дело в том, что для тяжелых огнеметных систем абсолютно не играет роли, какой марки бетон используется в укреплениях и какая там арматура. Прилет нескольких термобарических ракет ТБС-М3 не только все выжжет на большой площади, но из-за перепада давления уничтожит все живое, будь оно на открытой местности или за железобетонной стеной.

Противостоять этой дальнобойной системе практически невозможно. И если она начнет применяться массово, то положение на линии боевого соприкосновения может кардинально измениться. «Дракон» позволит не только снизить уровень потерь российских войск в грядущих «прогрызаниях» линий украинской обороны и при взятии населенных пунктов, но и заметно облегчит этот процесс.

Читайте также:

Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен

«Конкорд» и Ту-144: почему после них не было «пассажирского сверхзвука»

Новый российский танк Т-100: лучше «Арматы» и Т-90?