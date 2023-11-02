Новый самолет Ил-96-400М: что известно о его характеристиках

Фото: Пресс-служба ОАК

Ил-96-400М

1 ноября 2023 года опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый испытательный полет, который прошел успешно. Лайнер пилотировали заслуженные летчики-испытатели России Сергей Сухарь и Игорь Зинов.

Разработкой самолета занимался Авиационный комплекс имени Ильюшина, а сконструировало его Воронежское акционерное самолетостроительное общество. Лайнер вмещает до 370 пассажиров. Он способен развивать крейсерскую скорость 0,78 Маха (около 935 км/ч), а максимальная дальность его полета составляет 8100 километров.

Лайнеры Ил-96 называют «супернадежными самолетами». Ожидается, что модернизация пойдет серии на пользу. Однако у обновленного воздушного судна есть проблема: по словам летчика первого класса Андрея Литвинова, она заключается в четырех двигателях, которые могут стать причиной повышенного расхода топлива на фоне конкурентов. Что известно о технических характеристиках нового самолета — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Ил-96-400М