Новый самолет Ил-114-300: каким будет наследник легендарного Ан-24

Фото: Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

Пассажирский самолет Ил-114-300

В России возобновились полетные испытания самолета Ил-114-300, который в будущем может стать основным для российских региональных перевозок. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об Ил-114-300 и его возможностях эксперта по авиационной отрасли и главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Придет на смену Ан-24

— Самолет Ил-114-300 предназначен для региональных перевозок, он будет работать с аэродромами невысокой категории. Это турбовинтовой самолет с двумя двигателями на 64 пассажирских места — а в максимальном размещении на 68 мест. И для региональных самолетов — это большой борт. Он будет на вершине в этом сегменте по размерам, по вместимости. Все, что больше — это уже магистральные самолеты.

Задача Ил-114-300 — заменить известный Ан-24, который был одним из самых массовых самолетов в СССР. Плюс он будет частично закрыть нишу, которую ранее занимал Ту-134. Хотя Ту-134 был турбореактивным самолетом, а в классических региональных перевозках турбореактивные самолеты все-таки не используются. Это делается в первую очередь потому, что турбовинтовые самолеты — с пропеллерами — они более экономичны. Потому что одна их главных задач региональных перевозок — это летать за недорого.

Ил-114-300 базируется на конструкции Ил-114-100, который был разработан еще в 90-х годах. Однако в 90-х годах этот самолет оказался не нужен по понятным причинам. Но сейчас он требуется. И поэтому было решено снова вернуться к этому проекту.

Фото: Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости Пассажирский самолет Ил-114-300 Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») перед началом летных испытаний

Новый самолет со старым именем

— С момента разработки первого Ил-114 прошло уже много времени, советский задел ушел. Поэтому Ил-114 был кардинально переработан. По сути, его спроектировали заново. У него абсолютно новая начинка, новые двигатели и прочее. И Ил-114-300 — это практически новый самолет по сравнению с Ил-114-100. Более того, Ил-114-100 изначально хотели собирать не на территории России, его планировали делать в Ташкенте. Поэтому Ил-114-300 пришлось не только разрабатывать заново, но и с нуля готовить для него производственную базу. И сейчас этот самолет запускается в серийное производство в Подмосковье.

Ил-114-300 очень ждут в регионах, он там очень нужен. Ведь потребность в таком самолете возникла не сейчас. Уже лет десять назад стало ясно, что нам нужен свой региональный самолет.

Сначала полагали, что можно найти западную технику. Но оказалось, что при всем богатстве выбора самолеты западного производства не подходят к нашим условиям эксплуатации. Это примерно, как на «Мерседесе» ехать в тайгу. В тайгу можно на «буханке», на другом уазике, а вот на «Мерседесе» — смысла нет.

И пришло понимание, что для нашего климата, для наших просторов, для наших условий эксплуатации никто самолеты в мире не делает. Во-первых, у нас огромные просторы. То есть эти самолеты должны покрывать очень большие расстояния. Ведь они выполняют функции региональных самолетов, но по расстоянию они часто должны работать как ближнемагистральные. Ведь, например, полторы тысячи километров — это уже дистанция ближнемагистрального самолета. Это в Европе 500 километров — расстояние от границы до границы. А у нас даже пролетев 1500 км ты можешь остаться в одном регионе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru На репетиции летной программы открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Второе — такие самолеты должны быть недорогими, чтобы полеты на них были доступны для населения. Западные самолеты, оказалось, очень дорогие.

Третье — региональные самолеты должны эксплуатироваться при экстремально низких температурах. Их не должны пугать минус 50 градусов. И при этом они должны на парковке стоять не в ангаре теплом, а прямо на улице. Чтобы он промерз, но мы пришли, запустили двигатели, прогрели самолет и полетели. Соответственно, он и ремонтироваться должен в полевых условиях. То есть не должно быть никакой сверхсложной электроники, сверхсложных элементов.

И еще один момент — это приземление на грунтовые аэродромы. Это тоже серьезная проблема, потому что на Западе с этим голову никто обычно не ломает. Потому что там практически нет регионов, где бы нельзя было построить твердую взлетно-посадочную полосу. А у нас в стране, наоборот, значительная часть имеет проблемы с бетоном — в Якутии, например, вечная мерзлота, там даже дома все на сваях стоят.

Все это очень жесткие требования для современных самолетов. И стало понятно — никто кроме нас самих не может создать такую технику.

Ил-114, «Ладога» и «Байкал»

Кстати, Ил-114-300 — это не единственный региональный самолет, который сейчас создается. Есть самолеты и поменьше. Например, «Ладога», который тоже скоро появится. Плюс есть самолет «Байкал», который придет на смену «кукурузнику». То есть сейчас в работе у нас целая серия самолетов, которые должны прийти на региональные маршруты. И все это произойдет практически одновременно. Пройдет примерно два года, и они могут появиться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ил-114-300 на репетиции летной программы открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021

Но, конечно, сначала еще будут испытательные полеты, потом доводочные работы, затем будут сертификационные полеты. И только после получения сертификата летной годности можно переходить к перевозке пассажиров.

Я думаю, что сейчас России нужно как минимум 120 самолетов Ил-114-300. И еще больше бортов типа «Ладога» и «Байкал». Можно предположить, что после получения летного сертификата ежегодно будут делать по 12 таких самолетов. То есть на 10 лет производство будет загружено. Возможно Ил-114-300 будут выпускать и дольше, ведь наверняка подтянутся транспортные компании, которые будут использовать этот Ил для перевозки грузов. Ну а через 10–15 лет настанет как раз время для модернизации, ведь появятся какие-то новые технические решения.

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