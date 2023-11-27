Новый российский вертолет «Термит»: грозное оружие будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный боевой вертолет МДП-01 «Термит»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел в индустриальном парке «Руднево» беспилотные боевые вертолеты МДП-01 «Термит». NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этой технике и перспективах беспилотных боевых вертолетов военного эксперта, специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова.

Платформа, которая может возвращаться

— Беспилотные аппараты самолетного типа — так называемые барражирующие боеприпасы — имеют массу достоинств. И у нас есть такие снаряды — это уже ставшие знаменитыми «Ланцеты». Но у них есть свои особенности применения. А вот беспилотные вертолеты «Термит» — это не боеприпас. Это платформа для пуска ракет. Ее возможности совершенно другие.

Например, «Термит» может зависать в одном месте и производить запуск нескольких ракет по различным целям. А еще «Термит» способен вернуться на базу за новым комплектом ракет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный боевой вертолет МДП-01 «Термит»

Шесть часов в воздухе

— При этом важно отметить, что над созданием «Термита» в России работают уже давно. Еще в 2021 году, то есть до начала СВО, были продемонстрированы рабочие варианты, которые хорошо себя показали.

Мы видим, как развитие так называемой малой беспилотной авиации копирует путь, который прошла большая авиация. Сейчас ведь никто не говорит, что нам не нужны вертолеты К-52 или Ми-26, так как у нас есть истребители Су. Все потому, что они решают разные задачи. И никто никогда не сравнивает горячее с твердым. Точно так же и в малой беспилотной авиации. Есть барражирующие боеприпасы, есть большие беспилотники самолетного типа, а должны быть и вертолетного типа. Которые могут зависать на одной высоте и контролировать длительное время ситуацию на большой площади.

Причем характеристики «Термита» — они очень хорошие. Он способен находиться в воздухе шесть часов, хотя обычно беспилотники самолетного типа держатся в воздухе до часа. И если прибавить к этому максимальную скорость (до 150 км/ч), то становится ясно, что «Термит» способен преодолевать большие расстояния и он станет опасным противником для любой армии. К тому же «Термит» оснащается высокоточной ракетой С-8Л калибра 80 мм, которая может работать на расстояние до 6 км.

А ведь еще можно ставить на такие беспилотные вертолеты, например, огнеметы или термобарические боеприпасы. С ними «Термиты» смогут подбираться к траншеям противника и наносить точные удары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный боевой вертолет МДП-01 «Термит»

По пути «Охотника»

— «Термит» является еще одним шагом к переходу от пилотируемой авиации к беспилотной. И не только в классе больших машин (у нас уже есть беспилотный самолет класса «Охотник», который может работать в тандеме с пилотируемыми Су). Мы начинаем делать уверенные шаги к переходу от вертолета с человеком на борту к вертолетам без пилотов. И главное здесь — это опыт в создании и применении таких машин.

И я не сомневаюсь, что уже скоро мы увидим полностью автономный «Термит», который будет работать по принципу «выпустил и забыл». Он будет иметь уже систему искусственного интеллекта, которая сможет сама выявлять цели, сама проводить оценку боевой ситуации и так далее. И влияние оператора в них будет сведено к минимуму. Боевая авиация без людей? Да, скоро это будет реально.

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