Новый российский самолет ПАК ДА: что это такое и для чего он нужен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПАК ДА в представлении ИИ

Корпорация «Ростех» сообщила, что в России продолжаются работы по созданию нового самолета, который носит кодовое название ПАК ДА, или «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом проекте и о необходимости России иметь самолеты дальней авиации военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Ставка не на скорость

— Новый самолет — это интересная разработка. Иногда можно услышать, что он придет на смену Ту-160, однако это не совсем так. Дело в том, что тот проект, про который мы говорим — ПАК ДА, — он пока получается дозвуковым. То есть он не будет летать на сверхзвуковой скорости. А при этом имеющиеся у нас сейчас Ту-160 — это сверхзвуковые самолеты дальней авиации, то есть скорость их полета гораздо выше. Следовательно, он гораздо быстрее может достигать цели и менее уязвим для противника.

Однако у нового ПАК ДА будут свои преимущества. В первую очередь при его создании учитывается такой фактор, как малозаметность. То есть противник в теории не сможет его увидеть на своих радарах, что позволит ПАК ДА даже на дозвуковой скорости решать все поставленные боевые задачи.

Нагрузка станет больше

— Самолет ПАК ДА будет оснащаться новыми ракетами большой дальности. В том числе сверхзвуковыми и гиперзвуковыми. И такие ракеты смогут компенсировать то, что самолет будет дозвуковым. Причем ракеты будут и с ядерными боеголовками. То есть это будет очень грозное оружие. И сам факт присутствия таких самолетов в той или иной точке мира позволит в некоторых случаях влиять на политические решения.

Предполагается, что ПАК ДА будет сделан по схеме «летающее крыло». Похожим путем, кстати, пошли и американцы, которые сейчас работают над новой машиной под названием B-21 Raider. Они тоже остановились на «летающем крыле», ведь это позволяет добиться минимальной заметности. В США говорят «невидимость», но мы понимаем, что абсолютной невидимости быть не может. И американский самолет, кстати, тоже будет дозвуковым.

Но благодаря тому, что ПАК ДА будет дозвуковым, появляется возможность увеличить нагрузку самолета, его дальность полета и так далее. Ведь при полетах на сверхзвуковой скорости самолет тратит огромное количество топлива. А здесь можно будет сэкономить.

Элитный клуб

— Вообще в мире есть всего три страны, которые имеют силы и технологии для создания стратегических самолетов дальней авиации. Это США, Россия, плюс в этот закрытый клуб пытается войти Китайская Народная Республика. Великобритания и Франция уже фактически вышли из дальней авиации, они занимаются в основном другим — истребителями.

России нужно иметь 100–200 таких самолетов, как ПАК ДА. Ведь во времена СССР у нас было около пяти-шести дивизий дальней авиации. Сейчас у нас значительно меньше. И пока нам не хватает самолетов дальней авиации. А они нужны.

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