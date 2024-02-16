Новый российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет короткого взлета и посадки ТВС-2МС «Партизан»

Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый испытательный полет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григория Макеича. По его словам, новый дрон находился в воздухе 20 минут на высоте 200 метров. Его скорость варьировалась в пределах от 50 до 200 км/ч.

Летные испытания проводились разработчиками беспилотника — Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина. Дрон испытали в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности, а также для дальнейшего снятия полетных данных. Специалисты намерены использовать эти данные для обучения системы автоматического управления.

Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса, — отметил Макеич.

Глава ФПИ подчеркнул, что после завершения испытаний у России появится новый универсальный аппарат, оснащенный функцией опционального пилотирования. Его можно будет использовать для перевозки как грузов, так и пассажиров.

Разработка новых беспилотников также активно проводится в Турции. Ранее специалисты Аэрокосмической компании Турции (TUSAS) испытали военный БПЛА, получивший название ANKA-3. Он создан по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий, делающих его менее заметным для радаров.