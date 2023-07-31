Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО ТАСС: новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир» прошел испытание в зоне спецоперации для прикрытия инженерных подразделений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что новый комплекс показал себя очень хорошо.

Комплекс «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали, — рассказал собеседник агентства.

Комплекс РЭБ для противодействия БПЛА «Сапфир» используется для защиты объектов от всех типов беспилотников. В случае обнаружения цели аппарат автоматически классифицирует ее в зависимости от степени опасности для охраняемого объекта, после чего подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы БПЛА. Дальность гарантированного обнаружения цели составляет 30 километров, противодействие осуществляется за пять километров и ближе. Также «Сапфир» может подавлять наземные станции управления БПЛА.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-блоге заявил, что мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России мешают Вооруженным силам Украины проводить военные операции. По его словам, российские системы глушат всю технику украинских войск. В свою очередь военный эксперт Франк-Штефан Гэди сообщил, что ВС РФ с помощью РЭБ-систем удалось «приглушить» переданные Киеву реактивные системы залпового огня. По мнению Макгрегора, этот инцидент показал, что возможностям американских РСЗО «пришел конец».