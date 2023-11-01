Новый Ил-96-400М совершил первый полет: что за самолет, зачем он нужен РФ Новый дальнемагистральный самолет Ил-96-400М успешно совершил первый полет

Фото: Пресс-служба ОАК

Ил-96-400М

Опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Он прошел в штатном режиме, сообщается на сайте кабмина РФ. Что об этом нужно знать?

Как прошел полет опытного образца Ил-96-400М

Полет длился 26 минут и проходил на высотах до двух тысяч метров. Опытный образец самолета развил скорость до 390 км/ч. В ходе испытания была выполнена проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств при заходе на посадку.

«Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации „Ростех“», — говорится в сообщении.

Первым полетом опытного образца Ил-96-400М пилотировали заслуженные летчики-испытатели России Сергей Сухарь и Игорь Зинов, а также заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин. Помимо них, ответственными за испытание самолета были бортинженер-испытатель 1-го класса Павел Литвяков и бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что успешный полет модернизированного Ил-96-400М стал очередной демонстрацией высокого уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов. Отмечается, что самолет ждет еще ряд испытаний и сертификация воздушного судна.

Фото: Пресс-служба ОАК Ил-96-400М

Что известно про Ил-96-400М

Программа Ил-96-400М стартовала по решению президента России Владимира Путина. Дальнемагистральный самолет был изготовлен в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, который входит в Ростех, и является модернизированной версией Ил-96-300. Он получил удлиненный на 9,35 м фюзеляж, более мощные двигатели ПС‑90А1 и способность вместить до 370 пассажиров.

Самолет оснащен информационно-развлекательной системой с доступом к интернету, телевидению и спутниковой связи. Он может иметь грузовую, а также одно-, двух- и трехклассную компоновки. На борту установлен навигационный комплект исключительно из российских комплектующих, который был создан в соответствии с международными требованиями.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что Ил-96-400М позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность различных регионов России.

«Максимальная дальность полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 км. <...> Подчеркну, что создание таких самолетов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», — отметил он.

Когда Россия полностью пересядет на свои самолеты

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что перед российским авиапромом стоит цель полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами. По его данным, этот процесс должен завершиться к 2030 году.

«Наш авиапром получил импульс, и производство авиационных приборов, двигателестроение — все это нужно воспринимать как положительную конъюнктуру, которая позволяет нам избавиться от зарубежной зависимости», — сказал парламентарий.

Фото: Пресс-служба ОАК Ил-96-400М

По словам Гутенева, в ближайшей перспективе ожидается массовое производство лайнеров Ил-96-400М с обновленным двигателем и улучшенным салоном, узкофюзеляжного Ту-214, а также МС-21 с российским двигателем ПД-14 и турбовинтовых самолетов «Байкал» и «Ладога».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в беседе с NEWS.ru отметил важность производства отечественных самолетов.

«Это будет наша российская победа. Это и будет настоящим импортозамещением. Вы сами знаете, что мы в последнее время летали на всем иностранном», — заявил он.

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