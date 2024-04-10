Новый фильм с Ургантом: кто выступил против, выйдет ли в прокат

Фото: Пример интонации

Иван Ургант в трейлере к фильму «Во сне ты горько плакал»

7 апреля прошла закрытая премьера художественного фильма «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил шоумен Иван Ургант. Как в России отреагировали на картину, можно ли будет увидеть ее в прокате?

Что известно о фильме

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли снял Николай Солодников (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сценарий основан на последнем завершенном рассказе писателя Юрия Казакова — его монологе, обращенном к сыну.

В фильме Солодникова также сыграли Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина. Картину снимали в Петербурге и в Новгородской области, ее продюсированием занимался фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Сам Сокуров считает, что автор проекта сплагиатил название одноименного рассказа Казакова. Он подчеркнул, что сам советовал ему прочитать этот рассказ и после видел сценарные наметки к картине, которая в итоге не является экранизацией литературного произведения. По его мнению, это этически неверное решение режиссера.

«Когда-то именно я рекомендовал Николаю прочесть этот рассказ Юрия Казакова „Во сне ты горько плакал“. Но фильм не по произведению Казакова. Коля неправомерно совершенно взял произведение Казакова. Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация», — сказал Сокуров.

Он заявил, что был против такого решения Солодникова. Несмотря на это, Сокуров отметил талант своего коллеги, но добавил, что фильм пока не смотрел.

«Николай много сделал художественных материалов в пространстве интернета, он человек с большим даром. Но ранее у него было не игровое кино. Что получилось на этот раз, я не видел», — отметил он.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Александр Сокуров

Также Сокурову трудно оценить, насколько хорошо мог сыграть Ургант в картине.

«Совсем не знаю Урганта. Один раз его видел на общественном мероприятии в Москве. Человек он явно свободный, раскованный. Но таких много. Что он из себя представляет как актер, не знаю, я никогда не видел его художественных работ», — высказал мнение Александр.

Почему картину могут не показать в кинотеатрах

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что уже обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал».



«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодников и продюсер фильма Александр Сокуров — русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)», — подчеркнул Бородин.

В то же время артистка Яна Поплавская возмутилась новостью о роли Урганта в фильме.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — считает Поплавская.

При этом она обратила внимание, что фильм может незаслуженно получить прокатное удостоверение.

«Ранее Николай Бурляев выразил уверенность, что проект Солодникова не получит прокатного удостоверения. Думаете, не получит?» — выразила мнение Поплавская.

Читайте также:

«Я за российскую армию»: как живет актер Андрей Ургант, что говорил о сыне

Брак с мужчиной, критика СВО: что известно о писателе Михаиле Зыгаре

Шоумен Дворцов объяснил, кто поможет вернуться Урганту на ТВ