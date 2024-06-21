Новый дрон «Перун» уже перепугал ВСУ: чем опасна наша «птичка»

Фото: МО РФ

Квадрокоптер «Перун»

В Минобороны РФ рассказали о тяжелом многоцелевом квадрокоптере «Перун», который в настоящее время проходит испытания. Несмотря на то, что многие характеристики этой машины пока держатся в секрете, можно сказать, что ничего подобного российская армия на вооружении еще не имела. Зачем нам нужен «Перун»?

Может даже эвакуировать солдат

Российские военнослужащие используют в зоне СВО множество разных дронов, различного размера, компоновки и назначения. Но пока ни один из них не мог выполнять функции эвакуатора бойцов. А вот «Перун» такой возможностью обладает, продемонстрировав перевозку солдата на внешней подвеске. По словам разработчиков, грузоподъемность дрона составляет почти 200 кг, что открывает перед ним широкое поле деятельности и делает его уникальным.

Фото: МО РФ Квадрокоптер «Перун»

«Перун» может выступать в роли транспортного дрона, доставляя на передовую оружие, боеприпасы, продукты и медикаменты, может работать как санитарный дрон-эвакуатор, вывозя раненых. Также он способен быть ударным дроном: обладая большой массой и устойчивостью, он является хорошей платформой для установки на него ракетного противотанкового комплекса или пулемета, включая крупнокалиберный.

Вне всякого сомнения, из «Перуна» получится хороший бомбардировщик, который может брать на борт ВОГи (выстрел осколочный гранатометный), минометные мины и даже авиабомбы ФАБ-100. Пока неизвестно, оснащен или нет «Перун» тепловизором, но если оснащен, то он может стать эффективным ночным бомбардировщиком, возможности которого будут превосходить украинские дроны, известные как «Баба-яга».

В общем, с какой стороны на «Перуна» ни посмотри — это очень серьезный БПЛА с большими перспективами и очень нужный на линии боевого соприкосновения. Причем нужен он был, что называется, еще «вчера».

«Перун» — это дитя СВО

История знает немало случаев, когда на свет появлялось оружие, рожденное в процессе вооруженных конфликтов. Например, танки стали детищем Первой мировой войны. Вот и «Перун» является детищем СВО. Вернее, тех, кто принимает в спецоперации активное участие и кто понимает специфику данного конфликта. А она такова, что воюющей армии жизненно необходимы дроны с большой грузоподъемностью, причем специализированные и превосходящие известные сельскохозяйственные китайские дроны, которые для боевых действий изначально не предназначались.

Фото: МО РФ Квадрокоптер «Перун»

«Перун» был разработан военнослужащими группировки «Днепр», которые на основе своего богатого боевого опыта определили основные требования к дрону. Главным из которых стала большая грузоподъемность, которая и делает этот дрон уникальным. Ведь ни один квадрокоптер пока что не способен перевозить людей. И не исключено, что, когда «Перун» начнет поступать в войска, будут спасены десятки и сотни жизней солдат. И касается это даже не столько его эвакуационных возможностей, сколько транспортных. Ведь вовремя доставленные боеприпасы и медикаменты также спасают жизни.

Остается надеяться, что испытания «Перуна» не затянутся и этот тяжелый квадрокоптер начнет поступать в войска уже скоро. Гонка беспилотных технологий не останавливается ни на секунду. Поэтому, чтобы добиваться успеха на поле боя, нужно опережать противника хотя бы на полшага.

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