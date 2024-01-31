В Сети появились фото новейшего БТР-22, разработанного в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились фотографии нового российского бронетранспортера БТР-22, оснащенного усиленной противоминной защитой и способного выдержать бронебойные пули Б-32 калибра 12,7 мм. Снимки были сделаны во время испытаний, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как уточняется, благодаря новому решению — установке силового отделения спереди — блок с десантом удалось разместить в задней части бронемашины. Отделение для пехоты оснащено специальными антитравматическими креслами, а днище машины выполнено в V-образной форме для эффективного противодействия урону от мин.

На вооружении бронетехники имеется пушка калибра 30 мм, а также пулемет. БТР-22 способен развивать скорость в 100 км/ч, а броня способна выдерживать попадания пуль калибра 12,7 мм. Сама разработка впервые была представлена на форуме «Армия-2023».

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новый дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать самую высокую скорость среди дронов, используемых в зоне СВО. БПЛА разгоняется до 160 км/ч, а порой и до 200 км/ч.

До этого стало известно, что в России начались испытания нового оружия для пехоты. Речь идет о ручном пулемете калибра 5,45 мм, разработанном крупным отечественным производителем вооружения. Также в планах создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.