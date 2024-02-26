Новый альбом Пугачевой: последний хайп Примадонны?

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Алла Пугачева

Вы серьезно думаете, что после двух латинских букв P. S. (post scriptum) следует финальная фраза, и все? Возможно, это имеет отношение к эпистолярному жанру. Но только не к шоу-бизнесу. У Примадонны это уже третье послесловие. Первое случилось в 2019 году на юбилейных концертах в Москве и Минске, которые так и назывались — «Алла Пугачева. P. S.» Затем вышла экранная версия выступления, которая собрала в кинотеатрах около 100 млн рублей. И вот стриминговые платформы замерли в ожидании третьего постскриптума от женщины, которая, по сути, уже и не поет.

Музыкальное событие или светская хроника?

Все «новые» композиции певицы — это на самом деле хорошо забытые старые. Они не были записаны традиционным студийным способом, а были взяты из записи того самого юбилейного концерта в Государственном Кремлевском дворце. Так что честнее было бы назвать этот альбом «P. P. P. S.»

Событие это или нет? Учитывая вторичность материала — не думаю. Хотя, возможно, у музыкальных критиков другая точка зрения. Событием, на мой взгляд, мог бы стать концерт с исполнением вживую своих старых хитов плюс нескольких новых песен. Даже с учетом нынешних проблем с голосом можно выбрать с десяток композиций, не требующих от Примадонны вокальных чудес и открытий. Таких песен действительно немало. Возьмите хотя бы все романсы из «Иронии судьбы...».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Из Примадонны в светскую львицу

Но все это из области фантастики. И дело даже не в физических кондициях Аллы Пугачевой. А в том, что за эти годы распалась связь «артист — зритель». А ведь именно это создает волшебство в зале. От былого почитания певицы и восхищения ее талантом и артистизмом осталось одно только досужее любопытство. Да и сам титул Примадонны давно перестал носить величественный характер. Постепенно он скукожился до сугубо ироничного. Сама же певица постепенно превращается в светскую львицу — завсегдатая всяческих хроник и сплетен.

Вот Алла мерит обувь в бутике на Кипре, жалуясь на больные ноги, а услужливая продавщица потом едва не теряет работу в «награду» за свое усердие.

Вот демонстративно на камеру ногой открывает дверь своего роллс-ройса.

Вот прошлогодний ноябрьский марш-бросок певицы в Россию едва ли не транслируется онлайн. Все это светская хроника. Не музыкальная.

Имя пока еще «монетизируется»

Имя Аллы Пугачевой не забыто. Кто-то вспоминает о ней с восхищением и ностальгией, другие — с негодованием и отвращением, учитывая ее бегство из страны и оскорбления, брошенные в адрес своего народа. Своего ли?

Полагаю, что и анонсируемый «новый» альбом тоже из разряда светской хроники. Расчет делается не на музыкальный прорыв, а на обывательский интерес, проще говоря, обыкновенное любопытство. Это своего рода «шпагат Волочковой», только в ином жанре. В том, что это принесет хороший доход, нет никаких сомнений. Все же Пугачева не Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), довольствующийся в Латвии €500 и едой за выступление в ресторане.

Ее имя еще монетизируется при известной изобретательности. И перед нами тот самый случай.

Что ж, зарабатывают сейчас все, кто как может и как позволяют законы.

А стыд за некогда действительно великую для своей страны певицу испытывают практически все ее бывшие соотечественники. И с этим чувством ей уже очень сложно будет что-нибудь сделать.

Устала Алла...

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