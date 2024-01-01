Новый 2024 год наступил на всей территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год наступил на всей территории России, последними его встретили в 01:00 мск жители Калининградской области, где в это время наступила полночь. По данным ТАСС, большинство местных жителей празднуют дома, в кругу семьи.

Массовых мероприятий и фейерверков в новогоднюю ночь в Калининграде не планировалось изначально и не будет, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в новогоднюю ночь в регионе прогнозируются дожди со снегом, температура воздуха, как полагают синоптики, окажется на уровне от +1 до +3 градусов. По мнению представителей метеослужбы, такая погода не комфортна для прогулок.

Жителей Калининградской области поздравил губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи и пожелал всем мира и взаимопонимания.

Ранее россиян поздравил с Новым годом президент страны Владимир Путин. В своем выступлении глава государства пожелал семьям россиян всего самого доброго. Путин подчеркнул, что из истории каждой семьи складывается судьба Родины. Он назвал залогом будущего страны то, что россияне вместе.