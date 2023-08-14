Новые способы мошенничества с картами: что за схемы, как спасти деньги

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ВТБ выявил новую схему мошенничества с использованием социальных карт, заявил начальник управления защиты корпоративных интересов банка Дмитрий Ревякин. Как злоумышленники получают доступ к деньгам и как себя обезопасить?

Ревякин пояснил, что обычно мошенники связываются с клиентами по городским номерам и представляются, например, сотрудниками органов социальной поддержки, предлагая обновить действующие социальные карты. Они пытаются узнать номер мобильного телефона потенциальной жертвы, чтобы отправить СМС и получить доступ к личным данным. После этого злоумышленники узнают у человека код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк.

«Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — объяснил он.

Как воруют данные при помощи сторонних программ и приложений

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин рассказал РБК, что популярным также стал способ с установкой программ так называемого удаленного доступа к данным.

Мошенники звонят россиянам в мессенджерах и различными способами заставляют установить подобные приложения под видом онлайн-банка.

«Атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play, но намеренно вводят людей в заблуждение, модифицируя их. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях. Легитимные приложения представляют собой программы с открытым исходным кодом, поэтому для злоумышленников не составило особого труда создать на их основе поддельные приложения», — объяснил он.

Удаленный доступ к телефону позволяет узнать учетные данные для входа в мобильное приложение финансовой организации или получить доступ к аккаунту, чтобы в дальнейшем украсть деньги. Мошенники стали чаще использовать схемы с поддельными сервисами после того, как программы крупных банков были удалены из магазинов App Store и Google Play из-за санкций.

Как обезопасить себя от телефонных мошенников

Юрист Марина Позен призвала россиян не устанавливать сторонние приложения при общении с незнакомцами по телефону. Она напомнила, что не следует доверять словам собеседника, даже если он представился сотрудником банка.

«Даже если звонят действительно сотрудники банка с номера банка, скажите, что перезвоните. И перезванивайте через номера, указанные в договоре банковского счета или мобильном приложении банка. Только тогда вы будете защищены», — пояснила Позен.

Юрист обратила внимание на тот факт, что банковским работникам запрещено спрашивать у клиентов личные данные и реквизиты дебетовых или кредитных карт.

Специалист по кибербезопасности Анна Митрохина пояснила, что злоумышленники нередко играют на эмоциях потенциальных жертв. Например, пытаются внушить, что близкий человек попал в беду и нужно срочно перевести кому-то деньги, чтобы спасти родственника.

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