Новые ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-22М3М поступят в войска России в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

В 2023 году дальняя авиация Воздушно-космических сил России получит первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М, сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Одновременно ведется разработка нового комплекса дальней авиации, способной решать задачи ядерного и неядерного сдерживания.

Продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части, — сказал Кобылаш.

Он добавил, что для всей дальней авиации в приоритете были и остаются сохранение высокого уровня боевой готовности, поддержание исправности имеющейся техники и освоение модернизированной.

Ту-95МСМ является модернизацией версии Ту-95МС-16. Двигатель машины заменён на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т, машины также оснащены новым бортовым комплектом обороны «Метеор-НМ2». Машины смогут нести на подвеске до восьми стратегических крылатых ракет «воздух — земля» Х-101 или Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-95 — самый скоростной турбовинтовой самолет в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет самолетам атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО.