Новые полосы для общественного транспорта введут в Москве

В Москве с 14 февраля введут новые полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Предполагается, что нововведение позволит ликвидировать задержки в движении и даст возможность пассажирам сэкономить время.

С 14 февраля вводим новые выделенные полосы для общественного транспорта еще на пяти участках, — написано в Telegram-канале дептранса Москвы.

Отмечается, что отдельные полосы позволят автобусам ездить быстрее и без задержек, что существенно сэкономит время пассажирам.

Ожидается, что новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки для более чем 35 тысяч пассажиров ежедневно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что снижение скорости на улицах в центре столицы будет зависеть от трафика, передаёт РИА Новости. К примеру, в местах, где много пешеходов и низкое автомобильное движение, разрешённую скорость могут снизить до 30 километров в час. Он добавил, что 40% ДТП в Москве происходят именно из-за превышения скоростного режима.