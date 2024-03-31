Новые бомбы РФ меняют ход СВО. Запад озвучил неприятную для Украины правду

Журналисты британского издания The Times опубликовали большую статью, где разобрали возможности новых российских бомб КАБ и ФАБ с УМПК, которые ВС РФ применяют в зоне СВО. К какому выводу пришли авторы статьи?

Что в The Times пишут о российских КАБ и ФАБ с УМПК

«Говорят, что чем глубже солдат копает, тем больше у него шансов выжить. Но на восточной линии фронта разрушительная сила нового российского оружия проверяет веру солдат. На поле за городом Лиманом образовалась воронка 15 м в поперечнике и глубже, чем любой украинский окоп. От удара российской авиабомбы осталась дыра, достаточная для размещения небольшого дома. Без западных истребителей, обеспечивающих необходимое воздушное прикрытие, у украинских солдат нет ничего, что могло бы их защитить, кроме молитвы. Окопы слабо защищают от усиливающейся воздушной кампании ВС РФ. За последние две недели Россия дважды нанесла массированные ракетные и беспилотные удары по украинской инфраструктуре. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Москва также сбросила 700 фугасных бомб за шесть дней. На прошлой неделе на Харьков, второй по величине город Украины, упала планирующая бомба», — пишут журналисты в статье, перевод которой предоставил Telegram-канал BRIEFLY.

Фото: МО РФ

Британское издание обратило внимание, что Россия впервые начала использовать ФАБ в начале прошлого года.

«Но их разрушительный эффект наиболее ярко проявился во время боев за Авдеевку, когда российские истребители-бомбардировщики выпустили по городу 250 таких бомб за два дня. Модифицировав советские бомбы модулем планирования, позволяющим „скользить“ к цели, и добавив базовые системы спутниковой навигации, Россия получает воздушный контроль над городами и селами Донбасса. Бомбы КАБ и ФАБ могут быть выпущены на расстоянии 40 миль за линией фронта и упасть на землю в считаные минуты, что затрудняет их сбивание украинскими средствами ПВО, предназначенными для поиска распознаваемой траектории. Планирующие бомбы различаются по размеру: от ФАБ-250 весом 250 кг до самой большой бомбы ФАБ-1500 весом 1,5 тонны, почти половина которой состоит из взрывчатки. Зловеще то, что Россия сейчас производит ФАБ-3000 весом 3 тонны, а в конце этого года начнет производство планирующей бомбы „Дрель“, несущей кассетные боеприпасы», — подчеркнули авторы статьи.

Журналисты также отметили, что российские инженеры могут даже добавить к планирующим бомбам реактивный двигатель и топливный бак, что увеличит дальность до 55 миль и превратит их в базовую крылатую ракету, подобную V1, которую использовали немцы во Второй мировой войне.

Фото: МО РФ

«В настоящее время планирующие бомбы остаются неточными. Российским генералам приходится идти на компромисс, чтобы улучшить прицеливание. На протяжении первых двух лет конфликта они тщательно оберегали свои истребители. Но для более точного сброса бомб российские пилоты должны подниматься на большую высоту в опасной близости от линии фронта, подвергая себя опасности со стороны украинских ПВО. В начале прошлого месяца в Покровске были уничтожены две батареи Patriot. Системы ПВО, вероятно, очень ценны для украинских командиров, и они не желают подвергать их опасности. Но поскольку Россия усиливает ночные ракетные атаки по Украине, Киев должен решить, защищать ли гражданское население в сотнях миль от линии фронта или прикрывать свои передовые войска в Донбассе, перемещая ПВО по стране, как фигуры на шахматной доске», — пишут журналисты.

The Times обратила внимание, что Киеву сейчас приходится экономить ракеты ПВО из-за задержки пакета помощи из США.

«В отличие от этого для России не существует сдерживающих факторов, когда речь идет о самих планирующих бомбах, и расчет сводится к тому, готовы ли они рисковать самолетами. Выгода России от нанесения ударов по линии фронта может все чаще стоить риска потери самолета. По словам старшего научного сотрудника Королевского института Вооруженных сил Великобритании Джека Уотлинга, разница между сбросом бомб на расстоянии 45 миль и 25 миль — это разница между прицельным ударом по целой деревне и ударом по конкретной украинской позиции. Когда у украинских ПВО начнет не хватать перехватчиков, российские ВКС смогут приблизиться к линии фронта, и их точность, а значит, и влияние на ход боевых действий, возрастет, предупреждает Уотлинг», — добавили авторы статьи.

Что известно о создании трехтонной бомбы ФАБ-3000

21 марта стало известно, что в России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили во время инспекции по предприятиям ОПК Нижегородской области.

Фото: МО РФ

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ФАБ-3000 обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской «Азовстали». По его словам, использование этих бомб в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит новинку в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением».

На трехтонную бомбу можно поставить и универсальный модуль планирования и коррекции, который уже использовали с другими ФАБ и который позволяет самолету-носителю не входить в зону поражения ПВО противника, добавил Леонков в беседе с РИА Новости.

Будут ли ВС РФ использовать ФАБ-5000 или ФАБ-9000

«Едва разговор заходит о возобновлении серийного производства в России ФАБ-3000, враг теряет настроение. Но погодите, есть еще „Слон“ — ФАБ-9000. В Афганистане советские войска ее применяли сотнями. И ничего не мешает применять ее в СВО. Последний раз „Слон“ применялся в Чечне. ФАБ-9000 пробила насквозь Реском, бывший республиканский комитет компартии. Это гигантская высотка. Бомба зависла над подвалом, где укрывался штаб сепаратистов. Не взорвалась», — написал военкор Александр Сладков.

Однако авторы Telegram-канала «Воевода Вещает» сомневаются, что такие бомбы нужны России в ходе СВО.

Фото: МО РФ

«Начнем с простейшего: ФАБ-5000, как и ФАБ-9000, в итоге не достигли заявленных характеристик. Шутка ли. Часть взрывчатого вещества оставалась лежать бесхозной. Без детонации. Да, есть свидетельства о том, что подобные красотки сопки в Афганистане превращали в равнины. Но в нынешнем конфликте с учетом насыщенности ПВО они будут бесполезны! Почему? Размеры. Сама бомба, плюс плоскость, которую надо будет приделать, плюс невысокая скорость планирования на цель. Большая, просто огромная цель для любой ПВО. Если очень просто — бомба размером с самолет. Носители. ФАБ-9000 — вообще минус. Нет больше тех самолетов, которые их могли бы таскать. ФАБ-5000: в теории можно, но-о-о-о-о-о, те самолеты не могут маневрировать от ПВО после сброса», — добавили авторы канала.

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