Новые атаки ВСУ, трупы повсюду: обстановка в зоне СВО вечером 22 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ продолжают атаки по всей линии фронта в зоне СВО. Что известно о продвижении российских войск к вечеру 22 апреля, как идет наступление в Сумской области, какой регион России впервые атаковали ВСУ, на каком из фронтов СВО военкор обнаружил лежащие повсюду трупы противника?

Какая обстановка в зоне СВО вечером 22 апреля

Политик и блогер Олег Царев приводит данные об успешных операциях ВС РФ в зоне СВО.

«На Запорожском участке есть успехи в Малой Токмачке, где ВС РФ зацепились за территорию старого кирпичного завода. На Угледарском направлении в районе Федоровки и Шевченко позиционные бои, без заметных изменений. Основные бои сосредоточены близ Богатыря», — пишет Царев.

На Покровском направлении ВСУ пока удается удерживать позиции на огромном терриконе. Тем не менее продвижение идет на отдельных участках.

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«В Удачном и Котлино идут встречные бои, бойцы стараются вытеснить противника с позиций. В Зверево ВС РФ с большим трудом, но продвигаются к окраинам Леонтовичей. В Шевченко наши войска сдерживают атаки врага, продвигаться в таких условиях пока у наших не выходит. А вот в районе Лысовки и Даченского есть тактические успехи. Южнее ВС РФ практически освободили Котляровку, здесь предстоит зачистка. Также начался штурм Орехова. Есть продвижения юго-западнее Богдановки. На восточном фланге бои идут уже за северную часть Миролюбовки, то есть и здесь наши продвинулись», — пишет Царев.

На Северском направлении ключевым сражением остается битва за гору Белую. Там есть тактические успехи в районе Григоровки, однако ВС РФ пока не могут закрепиться.

«На Краснолиманском направлении продолжаются бои за Новомихайловку и Новое. ВС РФ укрепляют позиции в районе Редкодуба. Передовые части вышли к окраинам Мирного, а также ведут бои на северной окраине Торского. На Купянском направлении есть тактические успехи в районе Кондрашовки и Малой Шапковки. В Каменке противник удерживает позиции в западной части села. В целом инициатива на участке на нашей стороне», — сообщает Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Что происходит в Сумской области вечером 22 апреля

По данным Царева, ВСУ предприняли новую попытку войти на территорию России, атака шла в направлении Гоптаровки на стыке Белгородской и Курской областей, но группа уничтожена сбросами с коптеров.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ ведут наступление в направлении Юнаковки.

«Российские войска действуют на территории Локни, а также ведут бои на рубеже Владимировка — Беловоды — Басовка», — пишет канал.

«Рыбарь» отмечает, что информация из Сумской области носит «крайне противоречивый характер» и точная конфигурация фронта остается неизвестной.

Украинские источники пишут, что из Юнаковки эвакуировали последнюю жительницу. Российская армия наносит удары по ВСУ в Мануховке, Шалыгино и Ворожбе.

Военкор Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры работы российских войск во время освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Он также показал видео с мест событий, где повсюду лежат трупы ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины.

На одном из видео показано, как военные наносят удары по немногочисленным скоплениям противника в лесном массиве. На второй записи продемонстрированы результаты российских атак: разгромленные позиции ВСУ и многочисленные тела украинских бойцов.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как ВСУ атакуют Россию вечером 22 апреля

Mash пишет, что 22 апреля ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию. Был использован БПЛА FP-1.

«ПВО сбила аппарат, он упал в поле. Днем его нашел местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили беспилотник. У дронов FP-1 немецкие комплектующие. Изготавливаются на территории Украины. ВСУ такие же использовали при атаке на Саратовскую, Московскую, Воронежскую, Калужскую и Тульскую области», — сообщает Telegram-канал.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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