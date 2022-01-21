Новую систему оценки инфраструктуры внедрили в Подмосковье
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:07, 21 января 2022
Фото: unsplash.com
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Правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS, сообщает телеканал «360». Она должна в том числе привлечь в регион новых инвесторов.
Отдельно хотелось поблагодарить коллег из ВЭБ за то, что они предложили такой инструмент, как IRIIS. Он позволит упаковывать все инвестиционные проекты в сфере ГЧП (государственно-частное партнёрство — ред. NEWS.ru) таким образом, чтобы они были понятны инвестору и находились в общепризнанной шкале, системе координат, которая позволит быстро на старте проектов оценить их инвестиционную привлекательность и эффективность, спрогнозировать, как они будут реализовываться, взлетят они или нет, — сказал зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Первыми Московская область представит для IRIIS такие проекты, как дублёр Егорьевского шоссе и автомобильная дорога МКАД — Дзержинский — Лыткарино.
Программа IRIIS учитывает цели устойчивого развития ООН и принципы качественных инфраструктурных инвестиций G20. Её разработали ВЭБ.РФ, Национальный центр ГЧП и международная компания АИКОМ при поддержке Министерства финансов.
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