Новую систему оценки инфраструктуры внедрили в Подмосковье

Фото: unsplash.com

В Нижнем Новгороде вооружённые люди попытались увезти на допрос бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате они забрали с собой потерявшую сознание жену Янгулбаева. Об этом пишет РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», с которой сотрудничает сын Янгулбаевых.

По имеющимся данным, вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема...