Новую партию блогеров и артистов проверят на неуплату налогов Mash: ФНС составила новый список блогеров и артистов для проверки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба составила новый список блогеров и артистов, которых подозревают в неуплате налогов, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, в перечень попали более 100 известных личностей.

Документацию каждого из подозреваемых граждан тщательно изучат. В публикации уточняется, что попавшие в перечень знаменитости могли использовать «мутные» схемы с целью уменьшить количество уплачиваемых государству средств. Среди предполагаемых махинаций — работа за наличные, неуплата подоходного налога и оформление ИП на родственников и друзей.

Канал утверждает, что для проверки блогеров уже создана группа специалистов. При этом каждому из знаменитостей разослали соответствующие уведомления, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российского блогера Wylsacom заподозрили в неуплате налогов. По его информации, ФНС намерена внимательно изучить финансовые документы Валентина Петухова.

Сам блогер в беседе с НСН рассказал, что ему не приходили никакие уведомления по данному вопросу. Петухов также добавил, что регулярно сталкивается как с плановыми, так и с внеплановыми налоговыми проверками.