Новую модификацию тяжелой огнеметной системы «Дракон» разработают в России «Омсктрансмаш» подал заявку для регистрации товарного знака «TOS-3 „Дракон“»

Фото: МО РФ

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»), который является разработчиком и производителем тяжелых огнеметных систем, подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон», передает ТАСС. Предприятие также подало заявку на регистрацию эмблемы с белым силуэтом боевой машины на черном фоне.

Компания, которая является одним из крупнейших предприятий в Сибири, также решила зарегистрировать товарный знак «TOS-3 „Дракон“». При этом ранее не сообщалось о разработке новой модификации этой системы.

Telegram-канал Mash пишет, что «Омсктрансмаш» уже зарегистрировал товарную марку ТОС-3. Авторы предположили, что инженеры и конструкторы, судя по опубликованному схематическому изображению, взяли все лучшее от первых двух версий системы: гусеничное шасси от ТОС-1А и модульное заряжение от ТОС-2.

В октябре Минобороны РФ сообщило о первом применении огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной военной операции. По данным оборонного ведомства, российские военные задействовали преемницу «Солнцепека» при поражении скопления украинской пехоты в одном из укрепрайонов.