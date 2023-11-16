ВС России отразили атаку спецназа «Азова»: новости СВО на вечер 16 ноября Патрушев оценил ущерб от обстрелов ВСУ в ЦФО в 7 млрд рублей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские военные ликвидировали около 575 солдат ВСУ в зоне спецоперации. Также была отражена атака штурмовой бригады спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Российские войска также поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области.

Утром 16 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в районе военного аэродрома в Хмельницкой области. Работала система ПВО. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о гуманитарной катастрофе в подконтрольной Киеву части Херсона. По его словам, в городе остались старики и маломобильные граждане — у них нет ни воды, ни еды, ни медицинской помощи.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 16 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ впервые атаковали Россию испанскими дронами

Два беспилотника со взрывчаткой были обнаружены в районе поселка Пасово Заднепровского района Смоленска. Речь идет об испанских БПЛА Columba, которые ВСУ ранее не использовали для атак по объектам в РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Один из дронов нашел местный житель, второй — полицейские. Оба беспилотника несли кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой более килограмма.

Украинские войска обстреляли Суджанский район Курской области. Жители трех населенных пунктов остались без электроснабжения. По словам главы региона Романа Старовойта, жертв среди населения нет.

Патрушев озвучил сумму ущерба от обстрелов ВСУ

Ущерб от обстрелов ВСУ в трех приграничных регионах России за текущий год оценивается в более чем 7 млрд рублей, рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на прошедшем в Воронеже совещании по нацбезобасности. По его словам, в 2023 году в регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов.

Также Патрушев отметил, что в регионах ЦФО была усилена система противовоздушной обороны. По его словам, усилено патрулирование территорий, находящихся близ критически важных и потенциально опасных объектов. Отдельно ведется работа по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении важных инфраструктурных объектов, добавил он.

Фото: МО Украины

Кэмерон пообещал Зеленскому поддержку

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он отметил, что Лондон продолжит оказывать моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, которая будет необходима Украине. При этом Кэмерон отметил, что Британия продолжит заниматься этим не только в текущем и следующем году, но и столько, сколько потребуется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter (Х), что в ходе встречи с Кэмероном он обсудил поставки вооружения для ВСУ, а также его совместное производство. Кроме того, была затронута тема «избавления Черного моря от российских угроз».

Китай не поддерживает поставки военной помощи Киеву

Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что власти Китая выступают против поставок вооружений Киеву. По его словам, в Пекине выдвинули хорошо продуманные и созвучные с российскими идеи по урегулированию конфликта, часть из которых уже может быть взята в работу. Моргулов сделал эти заявления на фоне переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, проходивших в поместье под Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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