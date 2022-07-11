Новосибирский суд не стал выпускать из-под стражи умершего учёного Колкера Суд Новосибирской области оставил в силе арест умершего в СИЗО учёного Колкера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирский областной суд в понедельник, 11 июля, оставил без изменений решение суда первой инстанции о заключении под стражу обвинённого в госизмене учёного Дмитрия Колера. Таким образом было решено не удовлетворять жалобу защиты. Об этом сообщает ТАСС. Третьего июля стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России. Ранее учёному диагностировали рак в четвёртой стадии.

Рассмотрев жалобу на постановление Советского районного суда <...>, постановил: постановление оставить без изменений, жалобу без удовлетворения, — озвучила решение судья.

Защита Колкера намерена обжаловать решение Новосибирского областного суда.

В дальнейшем будем обжаловать в кассации. Мы будем добиваться, чтобы дело не прекращали, будем добиваться реабилитации, — сказал адвокат Александр Федулов.

Советский районный суд Новосибирска 1 июля постановил заключить заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении учёного было возбуждено уголовное дело о госизмене и выдаче иностранному государству или международной организации сведений, составляющих государственную тайну.

3 июля стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России. Накануне дочь учёного Алина Миронова сообщила, что у исследователя четвёртая стадия рака.

На следующий день после смерти учёного в Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от защитников, где они просили отменить постановление об избрании меры пресечения в качестве заключения.

Как сообщает РИА Новости, доктор физико-математических наук, специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 научных работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в Новосибирском государственном университете по совместительству и никаких исследований, по данным вуза, в рамках закрытой тематики в НГУ не проводил.

Родственники учёного сообщали, что Колкер был взят под стражу в частной клинике, где он находился в связи с ухудшением состояния, связанного с заболеванием раком в четвёртой стадии, где его «питали через вену».

Сын учёного Максим заявил, что причиной уголовного преследования его отца стали лекции, которые тот читал на международной конференции в Китае и которые, по его утверждениям, были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия в них гостайны.