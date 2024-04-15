Крупному акционеру «Новомета» предложили сменить руководителя компании «Роснано»: новая стратегия развития «Новомета» требует замены руководителя

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Промышленная группа «Конар», ставшая новым акционером «Новомета», поддержала инициативу «Роснано», предложившей сменить генерального директора компании, пишет ТАСС. Причиной стали изменения в стратегии развития группы. Этот вопрос совет директоров рассмотрит 15 апреля.

Представитель «Роснано» объяснил агентству, что намерение заменить гендиректора также связано с обязательными условиями сделки, принятыми при продаже доли концерна группе «Конар». Новый собственник обязан обеспечить развитие группы компаний «Новомет» в интересах российской нефтедобычи.

Покупателю необходимо за полгода провести редомициляцию компании (перерегистрация актива в юрисдикции с более благоприятными условиями для ведения бизнеса. — NEWS.ru) после консолидации 100% доли. До 2028 года должен быть готов план по развитию предприятия, который рассмотрит комиссия при президенте РФ.

Отмечается, что в ближайшее время завершится эффективности управления и финансовый аудит зарубежных активов «Новомета». Компания производит оборудование для нефтяных и нефтегазовых скважин.

В конце марта ВЭБ.РФ заявила, что не несет никаких обязательств по хозяйственной деятельности «Роснано» и не подменяет органы управления общества. Ранее концерн через суд потребовал взыскать с государственной корпорации более 500 млн рублей в связи с необоснованной задержкой, помешавшей в сроки осуществить сделку.