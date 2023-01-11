Нового «холодного лета» не будет С чем сравнить помилование экс-заключенных «Вагнера»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Шеврон бойца ЧВК «Вагнер»

Наше и так крайне возбужденное общество еще больше напряглось после появления кадров с наставлениями Евгения Пригожина бывшим заключенным, отработавшим свой полугодовой контракт в рядах ЧВК «Вагнер» на полях украинских сражений. Фактически из слов духовного отца ЧВК следовало, что теперь печальная страница в жизни этих людей перевернута и они вправе сами дальше определять собственную судьбу на воле.

Естественно, что у многих после таких кадров возникли ассоциации с так называемой бериевской амнистией, о печальных последствиях которой был снят пронзительны фильм «Холодное лето 1953 года». Принято считать, что коварный Лаврентий Берия, стремясь к полной власти, спровоцировал дестабилизацию обстановки в стране, выпустив из лагерей тысячи уголовников. В попытке демонизировать образ Берии иногда забывают, что тогда же на свободу вышли многие несправедливо отсидевшие «за колоски» и просто политические.

Но перед глазами у наших современников тогдашний разгул преступности, порожденный во многом последствиями войны. Понятно, что такое впечатление усилено и воздействием высокого искусства. И сейчас, дескать, уголовники, получившие свободу за свое участие в военных действиях, могут массово вернуться к своим прежним опасным для общества занятиям.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Боец артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер»

Можно, конечно, сразу возразить, что, если бы в стране было достаточно добровольцев, то не надо было бы амнистировать преступников. А то ведь бывших зеков пришлось привлекать еще и по той причине, что мальчики с «хорошими лицами» дружно ломанулись от ужасов войны в дальние и не очень страны. А потому многим критикам Пригожина хорошо бы помнить старую истину о бесполезности на зеркало пенять, коли рожа крива.

Кстати, почему-то забывают, что такой опыт был и в Великую отечественную войну. Правда, тогда из лагерей направляли в штрафбаты. И тогда кровью сначала надо было искупить прежнюю вину перед государством. Впрочем, и в рядах нынешних вагнеровцев немало и тяжелораненых, и погибших. И направляют их на самые горячие участки донбасского фронта. И именно они прорывают годами создававшуюся оборону под Соледаром и Бахмутом. Так что и в этом плане люди выполнили свой контракт. А война часто коренным образом меняет характеры.

К тому же не надо думать, что все бывшие зеки, влившиеся в «Вагнер», имели пожизненные срока. А потому рано или поздно они все равно вышли бы на свободу. Вот только вышли бы, возможно, с совершено другим настроем, потеряв реальную связь с обществом, которое воспринимали бы откровенно враждебно. А теперь «вагнеровцы», как и другие участники СВО, получат все социальные льготы, включая возможность поступления в институты без экзаменов для имеющих боевые награды. Как на том настаивает сам Пригожин.

К тому же не исключено, что многие останутся в рядах ЧВК и их новая дорога приведет в далекие африканские страны, где они, имея уже боевой опыт, возьмут на себя роль инструкторов в местных армиях.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теперь только важно, чтобы и государство выполнило данное бойцам обещание о помиловании. А то с этим шагом возникла обидная неясность. Сначала Дмитрий Песков заявил, что амнистировать можно только по указу президента. Затем наша уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что к ней по такому вопросу никто не обращался. Но есть надежда, что все вопросы были решены заранее без излишнего афиширования. Притом, что есть немало печальных примеров, когда о людях, исполнивших свой долг перед страной, забывали. Причем забывали на низовом чиновничьем уровне, саботируя даже решения правительства.

К тому же до сих пор не принят закон о статусе ЧВК. Некоторые знатоки кулис объясняют такую задержку нежеланием определенных кругов усиливать влияние Пригожина. Не исключено, что этим объясняется и нагнетание страхов по поводу массово возвращающихся бывших уголовников.