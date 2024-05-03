Новое «ужасное» оружие России: почему на Западе испугались ТОС-3 «Дракон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкое издание Die Welt поделилось мнением о новой российской разработке — тяжелой огнеметной системе (ТОС) «Дракон». Что известно об этом оружии, какие у него возможности?

«Превращает в руины целые кварталы»

Die Welt в своем материале отмечает, что сейчас Россия занимается разработкой нового оружия для наступления, в то время как Киев вынужден основное внимание уделять обороне. Речь идет о ТОС-3 «Дракон», возможности которой описали немецкие эксперты, назвав ее «ужасной».

Как подчеркивается в статье, появившийся впервые прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. В издании указали, что «Дракон» — это оружие прорыва, ему не способны противостоять даже бункеры, а один залп может превратить в руины сразу несколько городских кварталов.

Также указано, что, в отличие от ТОС-1 «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», модификация ракетной установки ТОС-3 позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку она может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что еще известно о ТОС-3 «Дракон»

Информация о создании для Сухопутных войск РФ новой перспективной огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» появилась в феврале текущего года. Как сообщал ТАСС, заявку на регистрацию соответствующего товарного знака подал Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»).

Системы подобного рода предыдущих версий стоят на вооружении подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, пишет amalantra.ru.

«На данный момент известен только силуэт системы ТОС-3, из которого становится ясно, что перспективный российский „Дракон“ будет иметь гусеничное шасси на базе танка (силуэт танка), а также пусковую установку с пакетом из 15 неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) с зажигательной или термобарической боевой частью. Ориентировочная стоимость ТОС-3 „Дракон“ может доходить до $6–7 млн за единицу без транспортно-заряжающей машины», — отмечал портал 8 февраля.

Фото: МО РФ

Аналитики заметили, что, судя по силуэту перспективной ТОС-3 «Дракон», система имеет значительно меньше реактивных снарядов, чем в предыдущих вариантах. Эксперты amalantra.ru предполагают, что сокращение боезапаса ТОС-3 связано с массой самих НУРС, а также с дополнительным оборудованием и системой активной и динамической защиты.

«Вероятно, ТОС-3 „Дракон“ будет использовать новые реактивные снаряды ТБС-М3 с дальностью 15 км, длиной 3,7 м и увеличенным весом боевой термобарической части и массой твердого топлива, которые уже применяются на ТОС-2 „Тосочка“. Другие версии снарядов, такие как MO.1.01.04M и MО.1.01.04M2, достигают дальности поражения в 6 и 10 км соответственно», — подчеркивалось в материале портала.

Издание констатирует, что ТОС-3 «Дракон», вероятно, будет представлять из себя боевую высокомобильную и защищенную гусеничную машину в составе бронетанковых подразделений, предназначенную для активных наступательных действий в условиях сложного рельефа, на что неспособна ТОС-2 «Тосочка».

«Оснащение „Дракона“ новыми боеприпасами ТБС-3М с дальностью до 15 км позволит системе не заходить в зону поражения возимо-переносных ПТРК и наносить эффективные удары по противнику, выжигая термобарическим зарядом участок в радиусе 300 метров», — заключили аналитики.

Какие подобные системы есть на вооружении ВС РФ

В настоящее время в Сухопутных войсках РФ на вооружении подразделений РХБЗ находятся ТОС-1 «Буратино» на гусеничном шасси танка Т-72 с 30 единицами 220-мм НУРС, ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72 или Т-90 с 24 единицами термобарических 220-мм реактивных снарядов и новая ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси автомобиля «Урал» с 18 единицами НУРС. Последняя система впервые поступила в войска в конце 2021 года на вооружение Центрального военного округа.

ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» выпускает «Омсктрансмаш» совместно с «Уралвагонзаводом». Последний производит танки Т-90, на шасси которых и устанавливается ТОС-1А «Солнцепек». ТОС-2 «Тосочка» производит пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» — основной поставщик РСЗО и артиллерийских систем для ВС РФ.

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