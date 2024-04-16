Новое русское оружие заставило дрожать всю Европу от страха

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Корабельная ракета «Циркон»

Давно замечено, главный стимул Запада к переговорам по разоружению — это его явное отставание в определенной области. Иногда доходит до откровенного анекдота. Именно так можно расценить пародию на ультиматум, который генсек НАТО Йенс Столтенберг предъявил России, потребовав до 10 июня снять с наших кораблей гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые угрожают господству американских авианосных групп.

В противном случае норвежец грозил приближением натовских флотов к нашим берегам. Видимо, чтобы они перехватывали наши ракеты своими бортами. Раз уж их корабельные системы ПВО бессильны. Мария Захарова уже жестко ответила «миротворцу», напомнив, что американские авианосцы не только не служат мировой стабильности, но в реальности несут ей главную грозу. Но все-таки почему такая отчаянная натовская реакция?

Циркон — попробуй догони!

Чтобы лучше оценить всю глубину натовской обеспокоенности, достаточно напомнить, что корабельная ракета «Циркон» развивает скорость 9–10 Мах. Именно во столько раз эти носители быстрее скорости звука. Фактически скорость равна 10 000 км/час, то есть примерно 2,5–3 км в секунду. А значит, что в случае атаки времени на принятие решений у обороняющейся стороны не остается. Этим и объясняется крайне серьезная озабоченность натовских радетелей за свою стабильность.

Удивляет, правда, что тот же Столтенберг на днях заявил, что украинские силы имеют моральное право наносить удары вглубь исторической территории России. Учитывая же, что Киев в слепой ярости наносит удары по гражданским объектам, жилым кварталам, больницам и школам, его слова нельзя расценить иначе, как призыв к геноциду мирного населения. И этот человек учит нас поддержанию стабильности.

Впрочем, генсек НАТО, давно мечтающий о теплом банковском кресле у себя в Норвегии, постоянно используется для вбросов, которые зачастую противоречат заявленным позициям в Вашингтоне. А там призывают Киев избегать, например, атак против наших НПЗ. Такова обычная западная политическая многоголосица, позволяющая американцам иметь свободу рук при любом повороте событий.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Йенс Столтенберг

Кто господствует в мировом океане

Чтобы оценить глубинные причины столь резкой реакции на нашу гиперзвуковую ракету, надо вспомнить англосаксонскую концепцию океанской империи, которая с XVI века господствовала в Англии, а затем была развита в США. Суть ее в том, что господство в мировом океане — это контроль за всей торговлей. А значит — неиссякающий источник богатств. Недаром же говорят, что доллар во многом держится на семи американских флотах во главе с авианосцами. На силе, которая господствует на всех океанских перекрестках и способна диктовать волю мирового гегемона.

Нет, у России есть подводный атомный флот, оснащенный стратегическими ядерными носителями, но это другое. Это на случай апокалипсиса. А воды между континентами контролируются все же американцами.

Конец океанских империй

И тут у русских появляется «игрушка», против которой вся мощь авианосцев оказывается бессильной. А это даже не ядерные ракеты, которые учитываются в абстрактных балансах в надежде, что их никто в дело не пустит. Это удар по самой концепции процветания «града на холме», как штатовская элита пышно называет собственное государство.

Гегемон и так постоянно получает удар за ударом. Его влияние сжимается даже в среде ближайших сателлитов типа Израиля. Мир становится все более полицентричным. А тут еще и русские ракеты, бьющие на дистанцию в тысячу километров, маневрирующие на запредельной скорости, а потому практически не перехватываемые.

Хотя украинские мудрецы уверены в другом. Так, представитель украинского командования ВВС заявил, что «Цирконы» можно перехватывать, когда они заходят на цель. Раскатистый смех прозвучал после этих слов всюду — от Москвы до Анкориджа. Но что взять с постоянных украинских «зрадников», ищущих хоть чем-то поднять дух своих бойцов.

В целом нервная реакция НАТО свидетельствует только об одном: время большой сделки, видимо, неумолимо приближается. И обычное политическое шулерство здесь не поможет.

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