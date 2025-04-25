Новое перемирие и резкое признание Сырского: новости СВО на вечер 25 апреля

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов по целям на Украине за минувшую неделю. Среди пораженных объектов оказались военные аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса противника.

Как уточнили в ведомстве, помимо вышеперечисленного, от ударов ВС РФ пострадали места производства и хранения ударных беспилотников украинской армии. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, в том числе иностранных наемников.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Киев содрогнулся от ударов по военным объектам

Минобороны также сообщило, что российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление украинской пехоты в приграничье Курской области из РСЗО БМ-21 «Град». Бойцы получили координаты группы противника, который пытался закрепиться в лесном массиве. Подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку, чтобы выявить группы врага.

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Тем временем в Киеве под удар попали сразу несколько украинских военных объектов. Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилете по заводу «Антонов». По его словам, квартал оцеплен силами Службы безопасности Украины, на месте работают иностранные медики.

Помимо этого, продолжил Лебедев, российские войска уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты. По его словам, ВС РФ также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники. Минобороны эту информацию не комментировало.

Кроме того, российские войска поразили позиции украинских военнослужащих в селе Редкодуб на Краснолиманском направлении. По данным Telegram-канала «Изнанка», ВС РФ сбросили сразу несколько авиационных фугасных бомб. Главной целью стал пункт временной дислокации 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: Социальные сети МЧС Украины

Под Курском началась зачистка последних сил противника

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что армия России завершает зачистку украинских подразделений в Курской области. По его данным, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил канал, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.

Тысячи «Птицеловов» займутся укреплением обороны на СВО

Как рассказал генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин, в зону проведения спецоперации поставили около 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов». Изделия представлены в рамках выставки Securika Moscow 2025, которая проходит в российской столице с 23 по 25 апреля.

Камин отметил, что детектор предназначен для выявления FPV-дронов ВСУ и коммерческих беспилотников-разведчиков. Диапазон сканирования детектора ПТ-02 составляет от 150 до 6200 МГц. Помимо всего прочего, «Птицелов» способен осуществлять перехват аналогового видео с FPV-дронов.

Зеленский услышал от Сырского страшную правду о ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны оказались в «жесткой ситуации» на Красноармейском (Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике. Он сослался на доклад главнокомандующего войсками Александра Сырского по ситуации в зоне боевых действий на 24 апреля. Какие-либо подробности политик не уточнил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Владимир Зеленский

Украине пророчат полный разгром даже с американской помощью

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не продержатся и года даже в случае продолжения поддержки со стороны США. По его словам, если Вашингтон прекратит оказывать поддержку Киеву, украинские военные будут уничтожены еще быстрее.

Бойцов уличили в издевательствах и использовании запрещенных снарядов

Боец из Бурятии с позывным Гера рассказал, что попавших в украинский плен военнослужащих пытали, морили голодом и отказывали им в медицинской помощи. Он признался, что его мучили электрошокером из-за национальности. При этом надзиратели снимали происходящее на телефон и гордились тем, что «поймали бурята». Другой пленный рассказал, что в украинском СИЗО им отказывали в еде и воде в условиях жары.

Вместе с этим боец 60-й ОМСБ с позывным Киндер заявил, что участники националистических формирований армии Украины в течение двух месяцев использовали начиненные белым фосфором снаряды против наступающих подразделений российских войск. По его словам, из радиоперехватов следовало, что другие украинские бойцы, помимо националистов, такие боеприпасы не применяли.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Когда ждать новое перемирие по Украине

Как считает депутат Госдумы Светлана Журова, Россия может объявить новое перемирие с Украиной уже в ближайшее время. Она не исключила ограничение огня в майские праздники. Как предположила Журова, президент России Владимир Путин может объявить о таком решении, чтобы защитить людей.

Журова подчеркнула, что предложение о перемирии не должно быть односторонним. Она также призвала готовиться к возможным переговорам. Она надеется, что Путин уже скоро встретится с президентом США Дональдом Трампом, а после с представителями Украины.

Премьер Британии сделал наглый выпад в сторону России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что дальнейшая судьба Украины должна решаться только с участием президента страны Владимира Зеленского. Он также наотрез отказался оставлять Крым за Россией. По мнению Стармера, европейские чиновники говорят абсолютно нелогичные вещи, поскольку боятся признавать реальность.

Кроме того, глава британского правительства убежден, что вопросы урегулирования конфликта на Украине будут решаться не Россией и не США. По его мнению, только такой подход позволит достичь мирного соглашения и добиться завершения боевых действий. Стармер полагает, что этого можно ждать уже летом.

Трамп назвал главного виновника украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией. По его словам, причиной противостояния стран стали разговоры Киева о вступлении в НАТО.

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