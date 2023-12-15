Новикомбанк попал под санкции Лондона Правительство Британии включило Новикомбанк в санкционный список

Власти Великобритании ввели санкции против Новикомбанка, сообщил кабинет министров Королевства. Кроме того, был введен запрет на корреспондентские отношения и с другими российскими банками.

Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список... акционерный коммерческий банк Новикомбанк, — отмечается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее Новикомбанк уже попал под ограничения США и Австралии. Санкции Великобритании среди прочего заблокируют его активы в стране.

Великобритания также ввела запрет на корреспондентские отношения с ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, Банком международных расчетов, Промсвязьбанком, ФК «Открытие», Банком «Санкт-Петербург», ВБРР, Металлинвестбанком, «Уралсибом», МТС-банком, Банком «Зенит», ВЭБ.PФ и его «дочкой» «Дом.PФ», Росбанком и Тинькофф-банком, Индустриально-сберегательным банком, Генбанком, Черноморским банком реконструкции и развития, УБриР, СМП-банком, МКБ, МиНБ.

К настоящему моменту под санкциями Лондона находится более 90% российской финансовой системы. Власти Британии заморозили российские активы на сумму £22,7 млрд ($28,9 млрд).

15 декабря совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% в связи с высоким инфляционным давлением. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам этого года годовая инфляция будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. В сообщении отмечается, что рост ВВП, по прогнозам регулятора, в текущем году будет выше октябрьских ожиданий и превысит 3%.