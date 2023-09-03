Новейшая подлодка «Можайск» прошла испытание глубиной на Балтике Новейшая подлодка «Можайск» успешно погрузилась на глубину 190 метров на Балтике

Фото: МО РФ

Экипаж подводной лодки «Можайск», проходящей заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения субмарины на глубину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка опустилась на глубину 190 метров. Ее погружение обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

В ходе погружения на глубину 190 м экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность, — говорится в сообщении.

В задачи «Можайска» входит борьба с подводными лодками и кораблями противника, оборона военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательные и патрульные мероприятия на коммуникациях противника.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что многоцелевые атомные подводные лодки типа «Ясень» проекта 885 (М) вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По его словам, специалисты уже приступили к соответствующим работам.