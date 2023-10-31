Новая российская ракета для Су-57 заставила НАТО задуматься о ссоре с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Российские ученые создали новые крылатые ракеты большой дальности, которыми будут оснащаться истребители пятого поколения Су-57. Боеприпас имеет компактные размеры, но может летать на расстояние от 600 километров. NEWS.ru попросил заслуженного пилота России Юрия Сытника высказать свое мнение по поводу того, станет ли новая «игрушка» РФ головной болью для стран НАТО.

Новые ракеты — ответ британским Storm Shadow

— Они примерно такие же по весу, как Storm Shadow (1300 кг. — NEWS.ru). Но по дальности наши, скорее всего, чуть лучше — километров на 150–200. Самое главное, что новые ракеты разработаны специально под российский самолет пятого поколения Су-57.

Эту ракету истребитель сможет носить спокойно (летая при этом на высоких скоростях. — NEWS.ru). Она внутрифюзеляжная, то есть на характеристики полета вообще не влияет.

В новой ракете, скорее всего, будут современные поражающие элементы. Благодаря им она имеет одновременно и меньший вес, и высокую мощность. Это российское ноу-хау, и очень хорошо, что самолет пятого поколения будет оборудован такими ракетами.

Сейчас она создается для Су-57, но, может быть, ей оснастят и Су-34. Новая разработка говорит о том, что наш оборонно-промышленный комплекс не спит. Спецоперация подтолкнула многих конструкторов, производителей оружия к созданию продуктов, которые необходимы Вооруженным силам России на поле боя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-57

Какие объекты ВСУ под угрозой

— Склады ГСМ, хранилища вооружений, в которых содержится оружие, поступающее Украине из-за рубежа. Сразу доставить их на линию огня ВСУ не могут, поэтому складируют в одном месте. С помощью новых ракет это все можно будет уничтожать с больших расстояний.

Благодаря тому, что ракеты высокоточные, они могут уничтожать объекты ВСУ, расположенные в городской инфраструктуре. Например, штабы, где соберутся украинские военачальники, чтобы решить, как нас с вами уничтожить. Но теперь они могут даже не дожить до того времени, когда что-то решат.

Легко ли системам ПВО НАТО будет сбить новую ракету

— Она, скорее всего, будет использовать технологию «стелс», лететь на очень высокой скорости. Это будет головная боль НАТО.

У России уже есть много изделий, которые заставляют Североатлантический альянс задуматься, а надо ли с нами ссориться. Новая ракета — почти тот же продукт, что и современные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Буревестник» и прочее.

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