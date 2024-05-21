Новая БМД-4: в чем плюсы машины десанта с заводским антидроновым обвесом

Фото: t.me/rostecru*

БМД-4

На сегодняшний день самой большой проблемой для противоборствующих сторон в зоне СВО стали дроны всех видов, размеров и назначения. Ничего подобного ранее не наблюдалось ни в одном вооруженном противостоянии, СВО стала первым конфликтом XXI века, где массово воюют роботы. Как с ними можно бороться?

Защита от дронов

Засилье вражеских беспилотников привело к тому, что российская бронетехника стала оперативно оснащаться средствами антидроновой защиты. Причем если раньше установкой разнообразных козырьков и решеток занимались полукустарным способом, в основном силами ремонтных мастерских близ линии боевого соприкосновения, то теперь боевые машины оснащаются такими средствами уже на заводах.

Больше всего страдает от дронов легкобронированная техника, которая создавалась в те времена, когда никто и предположить не мог, что основной угрозой для техники станет не артиллерия или гранатометы, а FPV-дроны. И если танки еще могут как-то им противостоять за счет толстой брони и динамической защиты, то легкобронированная техника оказалась фактически «голой».

И отныне средствами антидроновой защиты российские БМП-3 и БМД-4М стали оснащаться уже на заводе. Совсем недавно Курганмашзавод отгрузил в войска первую партию дополнительно защищенных машин пехоты БМП-3 и машин десанта БМД-4М.

Стоит отметить, что на сегодняшний день эти боевые машины не имеют аналогов в мире, так как, помимо 30-миллиметровой автоматической пушки, они вооружены еще и 100-миллиметровым орудием. Более того, это орудие служит также пусковой установкой ПТУР, что позволяет машинам бороться не только с пехотой и легкобронированной техникой, но и с танками.

История знает немало случаев, когда БМП-3 самой приходилось выполнять обязанности танков, например, в первую чеченскую кампанию. И это неудивительно, ведь мощное вооружение машины позволяет решать широкий круг задач, что неоднократно отмечалось в ходе текущего конфликта.

Решетки и накидки

Обобщив опыт СВО, инженеры Курганмашзавода решили установить на БМД-4М следующий защитный «обвес»: борта машины усилили не только броневыми экранами, но и противокумулятивными решетками. Получился своеобразный тройной защитный «сэндвич»: решетки, броневой экран и собственная броня машины. От бронебойного подкалиберного снаряда такой «сэндвич» вряд ли спасет, но от FPV-дрона защитить однозначно сможет. Над башней соорудили козырек, который должен защитить машину как от сбрасываемых боеприпасов, так и от FPV-дронов. Для защиты от них используются также специальные сетки, закрывающие борта башни, и пространство ниже крыши козырька.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БМП-3

Похожей защитой обзавелась и БПМ-3, кроме того, ее дополнили маскировочным негорючим комплектом «Накидка», что делает машину менее заметной в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Не секрет, что нашим войскам очень досаждают тяжелые дроны, получившие в войсках прозвище «Баба-яга», которые любят работать по ночам, так как оснащены тепловизорами. Так что комплект «Накидка» позволит БМП-3 стать менее заметной. Впрочем, данный «маскхалат» не помешает любой технике в зоне проведения СВО.

За прошедшие два года спецоперации многие военные обозреватели утверждали, что с появлением таких противотанковых комплексов, как американский «Джавелин», и FPV-дронов танки утратили свою боевую ценность. А про легкобронированную технику и говорить нечего — дескать, теперь это не более чем дорогостоящая мишень для копеечного дрона. С одной стороны, подобные рассуждения имеют право на существование, но вместе с тем едва ли не каждый день проведения СВО доказывает обратное.

Нужна защита для брони

Если бы у российской армии не было БТР, БМП и БМД, то непонятно, на чем доставлялись бы штурмовики на передний край. Вряд ли для этих целей подошла бы другая техника. Любая броня на поле боя ценится очень высоко. Другое дело, что теперь наступили такие времена, что нужно защищать… саму броню!

Украинская сторона этого не поняла, самоуверенно отправив в бой танки и прочую бронетехнику западного производства без дополнительной защиты. Что из этого вышло, можно увидеть на Поклонной горе в Москве, где представлен широкий ассортимент трофейной западной техники.

А в России выводы после двух лет СВО сделали. И теперь в войска идет «защищенная броня». И пусть выглядят все эти козырьки, «мангалы» и решетки непрезентабельно. Но красоваться эта техника будет не на парадах, а на линии боевого соприкосновения. И там она может выглядеть как угодно. Главное, чтобы выполняла свое предназначение и спасала жизни наших солдат.

Читайте также:

Су-35С: чем так хорош наш истребитель поколения 4++

Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен

Новый российский танк Т-100: лучше «Арматы» и Т-90?