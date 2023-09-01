Новый удар по псковскому аэродрому: как ВСУ атакуют Россию 1 сентября Российские регионы вновь подверглись атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 сентября российские регионы вновь подверглись атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств. В Москве приостанавливали работу аэропортов из-за замеченного на подлете к столице боевого дрона. В Псковской области совершен уже второй по счету налет беспилотников на аэродром. В Курской области сбит дрон, который мог целить в местную АЭС. Подробности этих и других происшествий — в материале NEWS.ru.

В московских аэропортах вводили запрет полетов

Ранним утром 1 сентября в московских аэропортах был объявлен план «Ковер» — он предусматривает запрет полетов в радиусе 200 км от контрольной точки аэродрома. По данным Telegram-канала SHOT, во Внуково были задержаны 16 авиарейсов и 6 отменены, в Домодедово отменены 14 рейсов и 19 задержаны. Вскоре аэропорты возобновили работу.

Очевидцы засняли уничтожение дрона на подлете к Москве

Предположительно, закрытие аэропортов было связано с обнаружением украинского дрона на подлете к Москве.

Со ссылкой на подписчиков SHOT сообщает, что БПЛА самолетного типа заметили рядом с подмосковной деревней Морозово Раменского района примерно в 06:47. Дрон был уничтожен силами ПВО рядом с Люберцами. Канал также публикует видео, на котором запечатлен момент взрыва дрона в воздухе.

По предварительной информации, это был украинский дрон-камикадзе «Бобёр», способный пролетать до 1000 километров со скоростью 120–150 км/ч и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.

Как отреагировали власти Москвы на попытку атаки

Мэр Москвы Сергей Собянин утром выступил с заявлением об инциденте.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — заявил он.

Украинский БПЛА, возможно, целил в Курскую АЭС

В ночь на 1 сентября украинский БПЛА атаковал город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Первоначально сообщалось, что беспилотников было два. Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг это в своем Telegram-канале.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят ещё за один», — написал он.

Также, по словам Старовойта, вечером 31 августа со стороны Украины обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. В результате попаданий пяти снарядов осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех частных домах.

Взрывы над Брянском

Ночью SHOT написал, что жители Брянска сообщают о взрывах над городом. Очевидцы рассказали каналу, что услышали несколько громких хлопков, после чего в небе появились следы дыма.

Канал сообщает, что подтверждено сбитие украинского БПЛА самолëтного типа над городом. Пострадавших и повреждений на земле, предварительно, нет.

Позднее канал Baza сообщил, что среди обломков сбитого БПЛА в Брянской области нашли 10 килограммов пластита.

По данным канала, взрывчатое вещество обнаружили в 200 метрах от дома № 5 по улице Грибоедова (там располагается Военная прокуратура Брянского гарнизона). При этом издание сообщает, что беспилотник удалось сбить огнем из автоматического оружия.

Повторная атака на псковский аэродром

В Пскове ночью сообщалось о звуках стрельбы, в том числе автоматных очередях и громких хлопках — SHOT писал об этом со ссылкой на местных жителей. По данным канала, система ПВО сработала в районе псковского микрорайона Кресты — неподалеку расположен аэродром. В небе был обнаружен неопознанный объект, который был уничтожен. На земле никаких последствий нет, никто не пострадал.

Губернатор региона Михаил Ведерников опубликовал видео, на котором, предположительно, ведется огонь по беспилотнику.

Днем ранее псковский аэродром уже атаковали. В результате налета БПЛА 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены несколько самолетов Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позже губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки устранены, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский позже косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев. По его словам, ВСУ удалось успешно применить дальнобойное оружие на расстоянии 700 километров. Примерно такая дистанция отделяет Псков от границы.

Диверсия на железной дороге под Белгородом

В ночь на 1 сентября на железной дороге в Белгородской области неизвестный попытался сжечь рельсосмазывающий шкаф. По данным SHOT, инцидент произошёл на перегоне Старый Оскол — Пост 90 км в Старооскольском районе. В районе трёх часов ночи неизвестный пробрался к шкафу с насосной станцией и баллоном со специальной смазкой внутри. После чего вскрыл его и поджег. Однако полностью оборудование не выгорело, и на движение поездов инцидент не повлиял. На месте ЧП полицейские нашли синюю кепку, часть сгоревшей бутылки и крышку от неё. Сейчас полицейские ищут поджигателя.

БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем канале о сбивании украинского БПЛА на территории региона.

По его словам, в Белгородском районе сработала система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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