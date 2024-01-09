Новый срок за носок, ДТП Рубинштейна, беременность от А4: что будет дальше

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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс осудила музыкантов, выходящих на сцену с носком на половом органе, блогер Влад А4 рассказал о беременности своей девушки, поэта Льва Рубинштейна сбила машина, в Новгородской области в одно ДТП попали 66 автомобилей — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что экс-вокалистка «Ленинграда» думает о музыкантах, надевающих носок на половой орган?

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс призналась, что не понимает поступка солиста «Щенков» Максима Тесли, который, подобно рэперу Vacio (Николаю Васильеву) на «голой» вечеринке, выступил на концерте в одном носке. Певицу удивило, что музыкант выбрал такой наряд в здравом уме. Однако, отметила она, мужчины «легче раздеваются».

«Как человек может в здравом уме это сделать, не под давлением, не в состоянии какой-то эмоциональной зависимости — мне сложно представить. Насколько я понимаю, даже по опыту моего бывшего работодателя Сергея Шнурова, мужчины на сцене раздеваются гораздо легче. Этот тренд, этот носок на причинном месте, начался не вчера, не сегодня, не на „голой“ вечеринке», — сказала Вокс.

Она обратила внимание, что подобные провокационные шоу были в моде во времена, когда гремела американская рок-группа Red Hot Chili Peppers (в 1980–1990-х). Вокс также добавила, что Тесли работает юристом, поэтому, предположила она, он знает, как себя защитить с точки зрения закона.

Максиму Тесли после заседания суда, на котором ему назначили 10 суток ареста, вручили повестку в военкомат. Музыканту 32 года, поэтому речи о призыве не идет — повестка выдана для уточнения личных данных и постановки на воинский учет.

Тесли успел удалить страницу в социальной сети и личный Telegram-канал. В нем были представлены записи с концерта группы Тесли «Щенки», на котором вокалист появился в одном носке на половом органе, после чего и вовсе предстал полностью обнаженным перед публикой.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала скрин сообщения одного из ее подписчиков, в котором говорится, что Максим Тесли выступает в носке уже минимум семь лет.

Клуб MOD в Санкт-Петербурге, в котором выступали «Щенки», проверят уполномоченные органы, сообщал зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Депутат добавил, что теперь, возможно, Тесли сменит носок на «серую форму и будет исполнять хиты для заключенных». Милонов также выразил мнение, что в будущем MOD, вероятно, превратится в студию для детских кружков, где ребята будут танцевать, «собирать бабочек и лепить гербарий».

Адвокат Сергей Жорин ранее призвал артистов отечественного шоу-бизнеса не выступать и не появляться в публичных местах в неподобающем виде. По словам юриста, с недавних пор представители общественности и власти стали болезненно реагировать на обнаженный вид звезд. Жорин также не исключил, что на арестованного Тесли могут еще завести дело за ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Рэпера Vacio, которого ранее приговорили к 15 суткам по статье о мелком хулиганстве, ранее вновь арестовали по той же статье. По версии правоохранителей, 25-летний музыкант вечером 5 января матерился на выходе из отделения полиции и не реагировал на требования прекратить это. В итоге суд назначил ему новые 10 суток. Ранее Vacio вручили повестку в военкомат. Молодой человек должен был явиться в учреждение 9 января. С музыкантом встретился общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев. Он сообщил, что Vacio, который был арестован на 15 суток, занимался в спецприемнике творчеством и начал писать новый трек. В беседе с Лобаревым рэпер настаивал, что не является сторонником ЛГБТ.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алиса Вокс

Блогер Влад А4 и его девушка Юлия станут родителями

27-летний белорусский YouTube-блогер Влад A4, также известный как Влад Бумага, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал фото со своей беременной девушкой Юлией Годуновой, которая находится на последних месяцах беременности. Коллеги и поклонники поздравили молодого человека, который впервые станет отцом.

Влад Бумага сообщил, что они с возлюбленной проводят новогодние каникулы в жаркой стране, но не уточнил, в какой именно. Блогер стал популярен после серии юмористических роликов для детей. На его канал на YouTube подписано свыше 50 миллионов человек. Бумага обладает платиновой кнопкой видеохостинга. В прошлом году он приобрел квартиру за 0,5 млрд рублей в сотне метров от Кремля, где оборудовал детскую комнату для будущего ребенка. Годунова — тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.

Ранее Влад Бумага рассказал на пресс-конференции в рамках VK Fest о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам автора популярного детского YouTube-канала, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением». Блогер отметил, что ему хочется показать всем, что такое гардероб Киркорова. После этого Киркоров выложил фотографию с Владом Бумагой, указав в подписи, что у него в гостях побывал «король YouTube».

Как оценивается состояние Льва Рубинштейна после ДТП?

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, в настоящее время он доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Первым об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) поэт Игорь Иртеньев. По его словам, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев.

После об этом в соцсети написала Вероника Любарская, являющаяся дочерью астрофизика Кронида Любарского. При этом журналист Мария Слоним сообщила, что после операции поэт был погружен в лечебный сон.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись с моментом наезда на 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Также в ведомстве уточнили, что у водителя, совершившего наезд, за последний год накопилось 19 эпизодов нарушений ПДД. Лев Рубинштейн переходил дорогу в положенном месте, по зебре.

ДТП случилось в полдень 8 января на улице Марьина Роща, где и живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у пострадавшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он родился в Москве, окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Писать стихи начал в 1960-х годах, став через 10 лет основоположником московского концептуализма. Первые произведения поэта были опубликованы на Западе. В России с его творчеством познакомились в конце 1980-х.

Кто виноват в ДТП с участием 66 автомобилей?

ДТП с участием порядка 66 автомобилей произошло днем 8 января на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате погибли четыре человека, еще 21 человек пострадал, троих из них госпитализировали. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Видно, как новые машины, водители которых не успевали снизить скорость и затормозить, влетают во впереди стоящие авто.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц. Параллельно возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.

В Следственном комитете предположили, что врезавшийся в металлическое ограждение на трассе М-11 в Новгородской области пенсионер стал причиной последующего ЧП. В ведомстве отметили, что на задней оси автомобиля установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Именно это могло оказаться первопричиной аварии. В СКР уточнили, что водитель оказался заблокирован в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Однако через некоторое время автомобили, движущиеся по трассе, начали сталкиваться с автомобилем Chery и между собой.

Пресс-служба МЧС России сообщала, что к месту ЧП прибыли вертолеты их службы и Центра медицины катастроф. Кроме того, спасатели задействовали мобильный пункт обогрева. Всего на месте работали 45 специалистов и 15 единиц техники. Восстановить движение в направлении Москвы смогли лишь к утру.

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