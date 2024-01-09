Носок не на том. Выходка солиста «Щенков» — глупость или принципы?

Фото: t.me/SPbGS

Максим Моисеев (Тесли)

Солист музыкальной группы «Щенки», о которой едва ли многие слышали до недавнего времени, пытался бежать из Питера в Казахстан, но был задержан полицией. Возможно, кого-то это удивит, но Максим Моисеев (так зовут певца) был сразу в двух носках. Причем надеты они были на ноги, а не на то место, к которому у музыкантов в последнее время какой-то нездоровый интерес.

Одинокий носок

Обрушившаяся на рэпера Vacio «слава» не могла не вызвать зависть одного из «Щенков». А напомним, что Vacio стал известен после того, как пришел на так называемую «голую» вечеринку Ивлеевой в носке, который был надет на его пенис.

И музыкант «Щенков» не нашел ничего лучшего, чем тупо повторить аттракцион предшественника. Когда же выяснилось, что Vacio (в миру Николай Васильев) получил не только 15 суток, но и повестку в военкомат, подражатель немедленно засобирался в ближнее зарубежье. Носок от Balenciaga — ладно. Но бронежилет (пусть даже и от Dolce & Gabbana) в его планы, по-видимому, не входил.

Можно было бы и дальше иронизировать над этими двумя пацанами, добившимися сомнительной известности совсем не вокальным дарованием. Однако главное здесь не то, что они вдруг нашли самый короткий и прямой путь к «популярности». Главное то, что они раз и навсегда сделали свой выбор.

И ладно бы, что отныне впереди музыкальной карьеры всегда будет торчать одинокий носок. Важнее, что они продемонстрировали свое отношение к обществу, к стране, переживающей трудный период в истории. Глупость Николая Васильева была закреплена уже осознанным поступком Максима Моисеева. Это и есть их выбор, их позиция.

Фото: t.me/moscowcourts Николай Васильев (Vacio)

Работали, как завод

Сейчас проблема выбора стоит очень остро, особенно перед людьми публичными. Ведь им надо определиться: связать свою жизнь и карьеру с Россией или искать прибежища в Европе, на Ближнем Востоке, на другом континенте. Да мало ли где. Складывается впечатление, что многие этот выбор для себя уже сделали.

Обиженные иноагенты пытаются открыть глаза бывшей родине на личный вклад в ее процветание. На днях к малочисленной, но активно хулящей Россию группе «кормилиц» в лице Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой присоединился гражданин Израиля Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов). Конечно, у его фантазий не такой размах, как у прибалтийской дивы, заявившей, что она в свое время кормила весь Советский Союз. «Машинист» ограничился тем, что в одиночку содержал «Росконцерт», поскольку группа приносила доход, «сопоставимый со средним советским заводом».

Глупо отрицать популярность «Машины времени» в советское время. Но как минимум несправедливо делать вид, будто вообще не существовало блистательной плеяды вокалистов и ансамблей, а весь «Росконцерт» «выезжал» исключительно на «Машине времени». Любопытно, что до сих пор Андрей Макаревич монетизирует свою былую популярность, приглашая к себе на виллу желающих провести время со «Смаком» за 350 тыс. руб.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Андрей Макаревич в программе «Смак»

Шанс есть у всех

Все эти ворчания, упреки и обиды, а иногда и прямые оскорбления с высокой долей вероятности свидетельствуют, что некоторые бывшие популярные музыканты сделали свой выбор и возвращаться не намерены. И скорее всего именно такое будущее они рисовали себе давно. События последних двух лет лишь стали предлогом покинуть нашу страну.

Впрочем, большинство востребованных звезд предпочло остаться. Кто-то активно выражает поддержку государственной линии. Кто-то, кроме пения, старается не издавать других звуков. Впрочем, демарш может иметь и иные причудливо-скандальные формы, что показала уже набившая оскомину, «голая» вечеринка.

Общественная реакция и последующая расплата настигла многих фигурантов «Мутабора». Кое-кто стал стремительно терять свои доходы и зрителя. Характерной стала реакция самого именитого гостя той вечеринки Филиппа Киркорова. Он заявил, что хочет перечислить свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» пострадавшим от террористической атаки ВСУ на Белгород.

И пусть кое-кто поспешил назвать это «показухой», мол, поздно, да и «поезд ушел». Но мне кажется, что никогда не поздно. Думаю, Филипп Киркоров, в отличие от вышеназванных исполнителей, не намерен бежать из России. Так почему бы не дать певцу шанс переосмыслить свой путь и сделать окончательный выбор?

Выбор пути всегда состоит из череды осознанных поступков, вот и понаблюдаем за тем, каким будет следующий.

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