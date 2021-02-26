Норкин оценил, как антироссийские взгляды актёров отразятся на их карьере

Журналист и телеведущий Андрей Норкин в беседе с NEWS.ru предположил, что антироссийские высказывания молодых актёров Александры Бортич и Павла Табакова не скажутся на их дальнейшей карьере в России.
Что-то меняется с возрастом, мы всё-таки люди достаточно терпеливые и незлопамятные. Есть же у них поклонники, пусть работают, пусть снимаются, думаю, что у них с творчеством всё будет в порядке именно в России, — заявляет журналист.
В то же самое время Норкин подчёркивает, что ему трудно объяснять поступки других людей, а творческие люди всегда более рефлексирующие, чем все остальные.
Я не знаю, почему у нашей интеллигенции возникают такие конфликты. Обязательно надо получать что-то от страны за своё творчество и выражать нелицеприятное отношение. Меня просто очень сильно задела реплика Павла Олеговича, что можно вот поехать в любую другую страну работать, но в любой стране актёры наши и журналисты работать не могут. Назовите хоть пять человек наших, которые сделали карьеру на Западе. Мы никого не вспомним кроме Михаила Чехова, Барышникова и Нуриева. Это немного наивно, и когда такая наивность выносится на суд огромного количества людей, мне кажется, это неправильно, — говорит Норкин.
Ранее телеведущий Андрей Норкин посоветовал Александре Бортич поблагодарить Никиту Михалкова за популярность.