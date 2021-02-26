Норкин оценил, как антироссийские взгляды актёров отразятся на их карьере

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На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» зарегистрировались более 10 тысяч человек. Об этом NEWS.ru сообщили в АНО «Диалог», которая проводит конкурс при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что период регистрации решили продлить по просьбе участников до 5 марта включительно, чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе....