«Нонсенс»: Легойда о призыве Литвы ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом Владимир Легойда заявил, что заявление Литвы о необходимости внести патриарха Кирилла в санкционные списки Евросоюза — это нонсенс, сообщает «Интерфакс». Он подчеркнул, что введение санкций против духовных лидеров является отказом от здравого смысла.

Введение санкций против религиозных лидеров — это нонсенс, отказ от здравого смысла, — заявил Легойда.

Накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что литовские власти предложили Брюсселю ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за конфликта ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что окончательного ответа по данной инициативе получено не было, дискуссии продолжаются.

Ранее, накануне Пасхи, патриарх Кирилл призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению Кирилла, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».