Ночные морозы до -30 градусов придут в центральную часть России

https://static.news.ru/photo/31cc5fbe-53f8-11eb-9591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьёзное похолодание ожидается на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) в период с 12 по 14 января. Температура воздуха во Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и в некоторых других областях в дневные часы ожидается до -12...-17 градусов, а по ночам — и вовсе до -25...-30.

Так, в гидрометцентре Тамбовской области с 11 января обещают снежную и морозную погоду. Пик похолодания придётся на 13 и 14 января, когда температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, местами возможно понижение до -25...-26. Днём ожидается до -17, при этом будет ветрено и снежно, передаёт ТАСС.

В Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях в ночь на 12 января метеорологи ожидают до -20...-23 градусов. В ночь на 13 января температура воздуха понизится до -24...-29 градусов.

Во Владимирской области днём будет -17...-22 градуса, а ночью местами до -25...-30. Погода ожидается облачной, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха около -12...-16 градусов в ночные часы в период с 12 по 14 января прогнозируется в Брянской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Днём там возможен снег, местами метели. К 14 января ожидается выход циклона с юга, будет облачно, сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также метель, на дорогах — снежные заносы. Ветер будет порывистым, местами сильным. Температура днём оставит 0...-5 градусов, а ночью -6...-11, местами до -16.

Относительно устойчивый температурный фон сохранится в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской областях. Там в дневные часы будет -4...-5 градусов, а в ночные — около -6...-9. Снегопады различной интенсивности ожидаются преимущественно днём 13 января.

Ранее NEWS.ru писал, что похолодает и в Москве. С 13 января максимальная температура будет составлять -15, что ниже нормы на 8-9 градусов.