«Но мы — не такие»: Коц об отмене безвизового режима Турции с Таджикистаном Коц: Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном из-за четырех террористов

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

В Турции побывали два боевика из «Крокус Сити Холла», а позднее в стране задержали двух членов ИГ (ИГИЛ, признана в РФ террористической, деятельность запрещена), и этого хватило властям, чтобы принять решение об отмене безвизового режима с Таджикистаном, написал военкор Александр Коц в Telegram-канале. В России при этом были обезврежены десятки ячеек террористов из Средней Азии, однако подобных шагов не последовало, ведь «небоскребы будет некому строить», добавил он.

Визовый режим ввели с Таджикистаном. Но не в России, а в Турции. <...> В России были обезврежены десятки ячеек террористов, состоящих из приезжих из Средней Азии. Но мы — не такие. «Вкусно — и точка» некому будет разносить. И небоскребы строить. Хотя, казалось бы, что мешает получить рабочую визу и работать честно, получая нормальную белую зарплату и имея соцпакет? И мешает не приезжему, а его работодателю, — написал Коц.

Власти Турции приняли решение отменить безвизовый режим в целях «международной защиты», уточнил военкор. По его словам, они понимают, что визы — это в первую очередь контроль.

Турция объявила об отмене безвизового режима с Таджикистаном 6 апреля. В опубликованном документе содержатся изменения режима въезда в республику для граждан Таджикистана с обычными заграничными паспортами. Решение вступило в силу с момента публикации.