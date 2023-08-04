Нижняя планка осталась: как возраст призыва в армию поменяется в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает повышение призывного возраста на срочную службу до 30 лет. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года. Почему правительство не повысило нижнюю возрастную планку призыва до 21 года?

Призывать в армию в следующем году будут с 18 до 30 лет. Срок службы не изменился — один год. Закон не распространяется на осенний призыв 2023 года, который пройдет с 1 октября по 31 декабря. Россияне, кому до конца текущего года исполнится 27 лет, не подпадут под действие новых норм, подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — объяснил он.

Что поменялось для призывников

Со дня направления повестки в отношении призывников начнет действовать запрет на выезд за пределы России. Ограничение будет носить временной характер — до момента явки в военный комиссариат.

Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Сумма будет варьироваться от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Законом определено, что с военнослужащим, проходящим службу по призыву или гражданином, пребывающем в запасе, может быть заключен контракт о прохождении службы сроком на 1 год или меньше. При этом с военнослужащими по призыву такой контракт может быть заключен не ранее чем за 1 месяц до истечения срока военной службы.

Изменится и порядок передачи медицинских сведений призывника. Вместо региональных властей их сбором и внесением в единый реестр будет заниматься Министерство здравоохранения РФ.

Почему не подняли призывной возраст с 18 лет до 21 года

В конце 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить призывной возраст и зачислять на военную службу с 21 года. Планировалось, что в 2024 году на службу смогут призвать молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Согласно подписанному президентом закону, нижняя планка призывного возраста не изменилась. Андрей Картаполов заявил, что это решение отвечает запросу общества.

«Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — заявил парламентарий.

Как менялся возраст призыва в России и СССР

Минимальный возраст призыва на службу был в царской России — в 1705 году набирали молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. В 1708 году диапазон был повышен до 20-30 лет, а в 1726 году ограничение возраста было снято. При императоре Александре III, в 1888 году, призывной возраст увеличили до 21 года.

После окончания Гражданской войны советское правительство возобновило призыв, которому подлежали молодые люди в возрасте от 20 лет. В 1936 году было подписано постановление ЦИК и СНК СССР о понижении призывного возраста на действительную военную службу до 19 лет.

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 года регламентировал призыв граждан с 19 лет. Те, кто окончил среднюю школу, призывался с 18 лет. После Великой Отечественной войны, вплоть до 1949 года, призыва не было. В 1950 году молодых людей возрастом от 19 лет стали вновь призывать на воинскую службу. В 1967 году в армию стали забирать с 18 лет, а верхнюю планку ограничили 27 годами. Аналогичные сроки были сохранены в законодательстве РФ.

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