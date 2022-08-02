Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
В Москве состоялись праздничные мероприятия по случаю 92-й годовщины основания Воздушно-десантных войск и Дня пророка Ильи. Десантники и ветераны прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади. По традиции основные торжества были в парке Горького.
Вэдэвэшники гуляли с размахом — купались в фонтанах, исполняли военные песни, пробовали меню полевых кухонь — гречневую кашу с тушенкой и сладким чаем.
Самые яркие фото праздничных мероприятий — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве