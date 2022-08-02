В Москве состоялись праздничные мероприятия по случаю 92-й годовщины основания Воздушно-десантных войск и Дня пророка Ильи. Десантники и ветераны прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади. По традиции основные торжества были в парке Горького.