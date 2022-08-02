В Москве состоялись праздничные мероприятия по случаю 92-й годовщины основания Воздушно-десантных войск и Дня пророка Ильи. Десантники и ветераны прошли крестным ходом от Ильинки до Красной площади. По традиции основные торжества были в парке Горького.

Вэдэвэшники гуляли с размахом — купались в фонтанах, исполняли военные песни, пробовали меню полевых кухонь — гречневую кашу с тушенкой и сладким чаем.

Самые яркие фото праздничных мероприятий — в фотогалерее NEWS.ru.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Ильинка в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Фото: Пелагея Тихонова/ Агентство «Москва»

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Красной площади в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве