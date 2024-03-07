«Никто из нормальных людей не поедет»: Пугачева выразила отношение к России

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Я думал, что видел и слышал от Пугачевой все. Однако ее так называемая отповедь Стасу Михайлову раздвинула горизонты представления о Примадонне. Прежде казалось, что свой почтенный юбилей она уже отметила выходом альбома «P. S.» со старыми песнями. Но нет. Следом был опубликован клип с песней «Не беспокойся обо мне», пусть и с не очень свежим исполнением. И только мы действительно успокоились, как в Сеть вылезла (иного слова нет) другая Пугачева. В первые секунды могло показаться, что это розыгрыш. Но нет — все серьезно.

С чего же все началось

В творческой среде не слишком приветствуется, когда ты даешь публичную оценку коллегам. Особенно это касается ролей, песен, исполнительского мастерства. И не дай бог покритиковать, для этого есть специально обученные люди: злые, но очень умные. Наехал на коллегу — будь любезен отныне превосходить его во всем.

Стас Михайлов — певец самодостаточный, со своим репертуаром, узнаваемой манерой и немалой аудиторией. И не приходилось слышать, чтобы он в открытую обсуждал коллег по цеху. И вот он решил изменить своему правилу. Вначале он ответил журналисту, что не слышал новой песни Пугачевой. Но слово за слово от души прошелся по артистам, сбежавшим из России с началом СВО.

Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Стас Михайлов

Возможно, Стас Михайлов уже не считает коллегами артистов-релокантов, особенно тех, кто оскорбляет нашу страну. Но было не лишним напомнить бегунам о том, благодаря кому они состоялись как артисты, стали «значимыми и узнаваемыми». И богатыми.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Стас Михайлов

Зависть и обида

Именно эти чувства двигали Примадонной, когда она решила дать отповедь Стасу Михайлову. «Никто из нормальных людей туда не поедет», — дребезжала Алла. Под «туда» она, понятно, подразумевала Россию. Поэтому пожелала певцу «шуровать, зарабатывать, пока может».

Кривляясь и ерничая, она заверила, что не приползет, потому что не сможет встать на колени — «ноги не те». О когнитивных способностях мы были лучшего мнения. Видимо, сбила с толку продолжительная пауза, которую певица взяла после скандального высказывания о «рабах и холопах».

И вот Алла Борисовна доказала, что то оскорбление не было случайным эмоциональным выплеском. И это ее искреннее убеждение. Пугачева действительно считает, что нормальные люди только там, где она. А ненормальные там, где Стас Михайлов. То есть в России. Надеюсь, спустя время Примадонне не придется убеждать нас в том, что под «ненормальными» она имела в виду совсем другой народ.

Пожилая женщина хотела съязвить и дать достойный ответ. Но выглядело это пошлым и безумным. И снова оскорбительным.

А что же Стас Михайлов? Сказал, что лучшим ответом с его стороны на эту хамскую выходку станет помощь артиста российской армии.

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