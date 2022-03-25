«Никому не нужна»: возвращение смертной казни назвали невозможным

Возвращение смертной казни в России невозможно, заявила бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Она сослалась на решение Конституционного суда и отметила, что такая мера никогда не помогала повлиять на преступность.

Есть решение Конституционного суда 2009 года, где написано, что смертная казнь не может быть возвращена в России. Это невозможно. Там приведены все правовые аргументы. Кроме того, если оценивать эту меру с точки зрения влияния на преступность, то она нигде и никогда не способствовала её предотвращению. Никому в мире не нужна смертная казнь, — сказала Морщакова.

В свою очередь судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов заметил, что смертную казнь могут вернуть через полгода от даты выхода России из Совета Европы. Он сообщил, что для такого решения нужно будет провести много процедур, и выразил надежду, что этого не случится.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не осталось ограничений для возвращения смертной казни после выхода из Конвенции о защите прав человека. Вернут ли её власти, будет зависеть от происходящего в стране. «Если всё будет спокойно», сохранится нынешняя ситуация, основанная на правовых позициях Конституционного суда, считает зампред.