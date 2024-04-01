В Британии заявили, что ВС РФ в марте нанесли самый мощный удар по армии Украины за все время СВО. Что известно, как российские войска атаковали ВСУ в марте?
Что известно о самом мощном ударе по объектам ВСУ
По словам британского военного эксперта Александра Меркуриса, армия России в марте нанесла самый мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции.
На своем YouTube-канале специалист заявил, что в минувшем месяце случились ночные российские ракетные удары, «каких еще ни разу не было» за все время СВО. Меркурис при этом отметил, что у ВС РФ есть значительный ракетный арсенал, в связи с чем последствия действий ВС РФ для ВСУ были особенно разрушительными.
Британец не уточнил, когда и где именно произошла атака воздушными средствами. Однако ранее он уже высказывался о мощных ударах по ВСУ на всей линии соприкосновения.
«Я никогда раньше видел такой интенсивной работы артиллерии», — говорит эксперт.
Меркурис указал, что ВС РФ, вероятно, целенаправленно наносили удары по энергетической системе Украины, чтобы препятствовать передвижению украинских войск.
«Даже краткосрочные перебои в энергосистеме будут препятствовать способности Украины перебрасывать войска», — посчитал он, пояснив, что на Украине используют поезда на электрической тяге для переброски военных.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
Когда ВС РФ нанесли самый мощный удар по украинской инфраструктуре
Днем 22 марта пресс-служба Минобороны России доложила о нанесении ударов по объектам украинских войск. Как отметили в ведомстве, применялось оружие большой дальности морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
По данным МО РФ, в результате точечных ударов дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.
«Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с 16 по 22 марта было нанесено 49 ударов возмездия с применением, в частности, гиперзвуковых ракет «Кинжал».
«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», — заявили в МО РФ.
Какие объекты ВСУ поразили ВС РФ
Как писал военкор Александр Коц, самые серьезные последствия ударов возмездия испытал на себе Харьков, где были поражены танковый завод и две ТЭЦ, а город остался без электричества. Помимо этого, несколько взрывов прозвучали на крупнейшей украинской гидроэлектростанции — Днепрогэсе в Запорожье, позднее в этом же городе российские ракеты поразили стратегическое для украинского ОПК предприятие — завод авиадвигателей «Мотор Сич».
«Всего были поражены объекты энергосистемы и объекты, используемые неприятелем в военных целях в Харькове, Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. Для ударов использовались дроны-камикадзе „Герань“, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и гиперзвуковые „Кинжалы“, баллистические ракеты ОТРК „Искандер“. По разным оценкам, от 80 до 150 средств поражения. Флотские „Калибры“, по предварительным данным, в атаке не участвовали», — пишет Коц в своем Telegram-канале.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
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