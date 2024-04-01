«Никогда такого не видел»: армия России нанесла самый мощный удар по ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Британии заявили, что ВС РФ в марте нанесли самый мощный удар по армии Украины за все время СВО. Что известно, как российские войска атаковали ВСУ в марте?

Что известно о самом мощном ударе по объектам ВСУ

По словам британского военного эксперта Александра Меркуриса, армия России в марте нанесла самый мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время проведения специальной военной операции.

На своем YouTube-канале специалист заявил, что в минувшем месяце случились ночные российские ракетные удары, «каких еще ни разу не было» за все время СВО. Меркурис при этом отметил, что у ВС РФ есть значительный ракетный арсенал, в связи с чем последствия действий ВС РФ для ВСУ были особенно разрушительными.

Британец не уточнил, когда и где именно произошла атака воздушными средствами. Однако ранее он уже высказывался о мощных ударах по ВСУ на всей линии соприкосновения.

«Я никогда раньше видел такой интенсивной работы артиллерии», — говорит эксперт.

Меркурис указал, что ВС РФ, вероятно, целенаправленно наносили удары по энергетической системе Украины, чтобы препятствовать передвижению украинских войск.

«Даже краткосрочные перебои в энергосистеме будут препятствовать способности Украины перебрасывать войска», — посчитал он, пояснив, что на Украине используют поезда на электрической тяге для переброски военных.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3»

Когда ВС РФ нанесли самый мощный удар по украинской инфраструктуре

Днем 22 марта пресс-служба Минобороны России доложила о нанесении ударов по объектам украинских войск. Как отметили в ведомстве, применялось оружие большой дальности морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

По данным МО РФ, в результате точечных ударов дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.

«Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с 16 по 22 марта было нанесено 49 ударов возмездия с применением, в частности, гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», — заявили в МО РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Какие объекты ВСУ поразили ВС РФ

Как писал военкор Александр Коц, самые серьезные последствия ударов возмездия испытал на себе Харьков, где были поражены танковый завод и две ТЭЦ, а город остался без электричества. Помимо этого, несколько взрывов прозвучали на крупнейшей украинской гидроэлектростанции — Днепрогэсе в Запорожье, позднее в этом же городе российские ракеты поразили стратегическое для украинского ОПК предприятие — завод авиадвигателей «Мотор Сич».

«Всего были поражены объекты энергосистемы и объекты, используемые неприятелем в военных целях в Харькове, Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. Для ударов использовались дроны-камикадзе „Герань“, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и гиперзвуковые „Кинжалы“, баллистические ракеты ОТРК „Искандер“. По разным оценкам, от 80 до 150 средств поражения. Флотские „Калибры“, по предварительным данным, в атаке не участвовали», — пишет Коц в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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